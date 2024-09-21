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Кубок Либертадорес
21 сентября 2024, 02:59 | Обновлено 21 сентября 2024, 03:22
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0

Состоялись первые матчи 1/4 финала Кубка Либертадорес

Побед в первых матчах добились Флуминенсе (Бразилия) и Пеньяроль (Уругвай)

21 сентября 2024, 02:59 | Обновлено 21 сентября 2024, 03:22
36
0
Состоялись первые матчи 1/4 финала Кубка Либертадорес
Getty Images/Global Images Ukraine. Лима, Флуминенсе

В мид-уик были сыграны первые матчи 1/4 финала Кубка Либертадорес.

В 1/4 финала участвуют 5 бразильских команд, по одной – из Аргентины, Чили и Уругвая.

Побед в первых матчах добились Флуминенсе (Бразилия) и Пеньяроль (Уругвай). В двух парах зафиксированы ничейные результаты.

Ответные четвертьфинальные матчи пройдут 24–26 сентября.

Кубок Либертадорес 2024

1/4 финала. 17–19 сентября

18.09. 03:30. Коло-Коло (Чили) – Ривер Плейт (Аргентина) – 1:1

Голы: Карлос Паласиос, 61 – Херман Песселья, 43

19.09. 01:00. Флуминенсе (Бразилия) – Атлетико Минейро (Бразилия) – 1:0

Гол: Лима, 87

19.09. 03:30. Ботафого (Бразилия) – Сан-Паулу (Бразилия) – 0:0

20.09. 01:00. Фламенго (Бразилия) – Пеньяроль (Уругвай) – 0:1

Гол: Кабрера, 13

Сетка плей-офф

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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