Состоялись первые матчи 1/4 финала Кубка Либертадорес
Побед в первых матчах добились Флуминенсе (Бразилия) и Пеньяроль (Уругвай)
В мид-уик были сыграны первые матчи 1/4 финала Кубка Либертадорес.
В 1/4 финала участвуют 5 бразильских команд, по одной – из Аргентины, Чили и Уругвая.
Побед в первых матчах добились Флуминенсе (Бразилия) и Пеньяроль (Уругвай). В двух парах зафиксированы ничейные результаты.
Ответные четвертьфинальные матчи пройдут 24–26 сентября.
Кубок Либертадорес 2024
1/4 финала. 17–19 сентября
18.09. 03:30. Коло-Коло (Чили) – Ривер Плейт (Аргентина) – 1:1
Голы: Карлос Паласиос, 61 – Херман Песселья, 43
19.09. 01:00. Флуминенсе (Бразилия) – Атлетико Минейро (Бразилия) – 1:0
Гол: Лима, 87
19.09. 03:30. Ботафого (Бразилия) – Сан-Паулу (Бразилия) – 0:0
20.09. 01:00. Фламенго (Бразилия) – Пеньяроль (Уругвай) – 0:1
Гол: Кабрера, 13
Сетка плей-офф
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Николай Матвиенко также получил приз лучшему игроку матча против Болоньи (0:0)
«Кривбасс» и «Верес» предлагают положить начало Кубку лиги