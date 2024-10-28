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  4. Юлия Стародубцева – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
28 октября 2024, 01:15 |
48
0

Юлия Стародубцева – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Цзюцзяне

28 октября 2024, 01:15 |
48
0
Юлия Стародубцева – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

28 октября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 89) начнет выступления на хардовом турнире WTA 250 в Цзюцзяне (Китай).

В 1/16 финала украинка сыграет против Аранчи Рус (Нидерланды, WTA 77). Поединок начнется 1-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала встречи – 06:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Во 2-м раунде победительница противостояния сыграет либо против Линды Фругвиртовой, либо против Катинки фон Дайхманн.

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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