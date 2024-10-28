Юлия Стародубцева – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Цзюцзяне
28 октября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 89) начнет выступления на хардовом турнире WTA 250 в Цзюцзяне (Китай).
В 1/16 финала украинка сыграет против Аранчи Рус (Нидерланды, WTA 77). Поединок начнется 1-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала встречи – 06:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Во 2-м раунде победительница противостояния сыграет либо против Линды Фругвиртовой, либо против Катинки фон Дайхманн.
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