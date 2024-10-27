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27 октября 2024, 23:44 | Обновлено 27 октября 2024, 23:45
633
1

Назван лучший форвард в футболе на данный момент. Это на Холанд и Мбаппе

Признание от портала GiveMeSport получил Гарри Кейн

27 октября 2024, 23:44 | Обновлено 27 октября 2024, 23:45
633
1
Назван лучший форвард в футболе на данный момент. Это на Холанд и Мбаппе
Give Me Sport

Авторитетный британский портал Give Me Sport обновил рейтинг лучших форвардов в мире на данный момент. При формировании рейтинга портал учитывал голы, ассисты, голы в среднем за матч, важность для команды и индивидуальные выступления.

Первое место списка занял английский супернападающий Гарри Кейн, который сейчас играет за «Баварию». Кейн опередил в списке Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» и Роберта Левандовски из «Барселоны».

Звезда «Реала» Килиан Мбаппе занял в списке пятую строчку, а голеадор лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьокереш – 5-й.

Легендарный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду разместился на 11-й позиции рейтинга.

Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.

15 лучших форвардов в мире от Give Me Sport

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Леннокс Льюис GiveMeSport Гарри Кейн Роберт Левандовски Килиан Мбаппе Виктор Дьекереш рейтинг
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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Комментарии 1
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pol-55
На кінець то зрозуміли,що Гаррі самий корисний нападник для команд.
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