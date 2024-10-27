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Бохум
27.10.2024 16:30 – FT 0 : 5
Бавария
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Германия
27 октября 2024, 21:40 | Обновлено 27 октября 2024, 21:59
157
0

Бохум – Бавария – 0:5. Безумная реализация. Видео голов и обзор

27-го октября состоялись матчи 8-го тура немецкой Бундеслиги

27 октября 2024, 21:40 | Обновлено 27 октября 2024, 21:59
157
0
Бохум – Бавария – 0:5. Безумная реализация. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

«Бавария» доказала, что она является фаворитом в игре против «Бохума». Преимущество гостей было по всем статистическим параметрам. Подопечные Венсана Компани больше владели мячом, создавали больше моментов и больше забивали.

В первом тайме голы на свой счет записали Майкл Олисе и Джамал Мусиала.

Во втором тайме отличились Гарри Кейн, Лерой Сане и Кингсли Коман.

Итог - разгромная победа 5:0, которая сделала «Баварию» самой результативной командой после 8 туров (29 забитых голов).

«Бохум» до сих пор ищет возможности победить. Команда расположилась на последней строчке с 1 зачетным баллом.

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Коман (Бавария).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Бавария).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Бавария).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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