Бохум – Бавария – 0:5. Безумная реализация. Видео голов и обзор

«Бавария» доказала, что она является фаворитом в игре против «Бохума». Преимущество гостей было по всем статистическим параметрам. Подопечные Венсана Компани больше владели мячом, создавали больше моментов и больше забивали.

В первом тайме голы на свой счет записали Майкл Олисе и Джамал Мусиала.

Во втором тайме отличились Гарри Кейн, Лерой Сане и Кингсли Коман.

Итог - разгромная победа 5:0, которая сделала «Баварию» самой результативной командой после 8 туров (29 забитых голов).

«Бохум» до сих пор ищет возможности победить. Команда расположилась на последней строчке с 1 зачетным баллом.