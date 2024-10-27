Бохум – Бавария – 0:5. Безумная реализация. Видео голов и обзор
27-го октября состоялись матчи 8-го тура немецкой Бундеслиги
«Бавария» доказала, что она является фаворитом в игре против «Бохума». Преимущество гостей было по всем статистическим параметрам. Подопечные Венсана Компани больше владели мячом, создавали больше моментов и больше забивали.
В первом тайме голы на свой счет записали Майкл Олисе и Джамал Мусиала.
Во втором тайме отличились Гарри Кейн, Лерой Сане и Кингсли Коман.
Итог - разгромная победа 5:0, которая сделала «Баварию» самой результативной командой после 8 туров (29 забитых голов).
«Бохум» до сих пор ищет возможности победить. Команда расположилась на последней строчке с 1 зачетным баллом.
События матча
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