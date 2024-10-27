Бавария разгромила Бохум, забив 5 мячей
27-го октября состоялся 9-й тур немецкой Бундеслиги
«Бавария» из Мюнхена гостила у «Бохума» в рамках 9-го тура немецкой Бундеслиги.
Команды продемонстрировали совершенно разный уровень игры. Уже на 16-й минуте Микаэль Олисе открыл счет, а на 26-й Джамал Мусиала удвоил преимущество «Баварии».
Игроки «Бохума» лишь изредка напоминали о себе одиночными попытками выйти в контратаку.
Во втором тайме Гарри Кейн сделал счет 0:3. На 65-й минуте Лерой Сане забил свой гол, а точку в матче поставил Кингсли Коман - 0:5.
Бундеслига. 9-й тур. 27 октября
«Бохум» – «Бавария» – 0:5
Голы: Олисе, 16, Мусиала, 26, Кейн, 57, Сане, 65, Коман, 71
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