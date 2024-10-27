Бавария разгромила Бохум, забив 5 мячей

«Бавария» из Мюнхена гостила у «Бохума» в рамках 9-го тура немецкой Бундеслиги.

Команды продемонстрировали совершенно разный уровень игры. Уже на 16-й минуте Микаэль Олисе открыл счет, а на 26-й Джамал Мусиала удвоил преимущество «Баварии».

Игроки «Бохума» лишь изредка напоминали о себе одиночными попытками выйти в контратаку.

Во втором тайме Гарри Кейн сделал счет 0:3. На 65-й минуте Лерой Сане забил свой гол, а точку в матче поставил Кингсли Коман - 0:5.

Бундеслига. 9-й тур. 27 октября

«Бохум» – «Бавария» – 0:5

Голы: Олисе, 16, Мусиала, 26, Кейн, 57, Сане, 65, Коман, 71

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine