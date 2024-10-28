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28 октября 2024, 02:11 | Обновлено 28 октября 2024, 02:22
37
0

Компани выступил с бравурным заявлением после крупной победы Баварии

Мюнхенцы разгромили «Бохум» со счетом 5:0

28 октября 2024, 02:11 | Обновлено 28 октября 2024, 02:22
37
0
Компани выступил с бравурным заявлением после крупной победы Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани дал оценку крупной победе команды над «Бохумом» (5:0) в матче 8-го тура чемпионата Германии.

«Это была игра, к которой мы отнеслись очень серьезно. Мы проиграли здесь дважды за последние три года, так что не было никакой недооценки соперника. Мы упустили хороший шанс в первом тайме, но мне понравилось, что мы сохраняли спокойствие.

«Бохум» был готов, прессинговал нас высоко и шел на единоборства. Они допустили несколько фолов, но как бывший защитник, я могу это оценить. Мы выполнили свою работу с первой до последней минуты. Я доволен результатом и голами. Мы просто хотим продолжать в том же духе», – заявил Компани.

Ранее Венсан Компани встал на защиту действующего легендарного игрока «Баварии».

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Венсан Компани Бавария Бохум Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Bayern & Germany
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