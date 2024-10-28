Компани выступил с бравурным заявлением после крупной победы Баварии

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани дал оценку крупной победе команды над «Бохумом» (5:0) в матче 8-го тура чемпионата Германии.

«Это была игра, к которой мы отнеслись очень серьезно. Мы проиграли здесь дважды за последние три года, так что не было никакой недооценки соперника. Мы упустили хороший шанс в первом тайме, но мне понравилось, что мы сохраняли спокойствие.

«Бохум» был готов, прессинговал нас высоко и шел на единоборства. Они допустили несколько фолов, но как бывший защитник, я могу это оценить. Мы выполнили свою работу с первой до последней минуты. Я доволен результатом и голами. Мы просто хотим продолжать в том же духе», – заявил Компани.

Ранее Венсан Компани встал на защиту действующего легендарного игрока «Баварии».