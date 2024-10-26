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Германия
26 октября 2024, 13:23 |
97
0

В Баварии встали на защиту живой легенды команды

Венсан Компани – о критике в адрес Нойера

26 октября 2024, 13:23 |
97
0
В Баварии встали на защиту живой легенды команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани дал оценку критике в адрес голкипера команды Мануэля Нойера, которая обрушилась на легендарного стража ворот после матча 3-го тура Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:4).

«Когда мы проигрываем, то делаем это все вместе. Это касается не только Ману, а и всей команды и тренеров. Это важно. Если Ману изменит свою игру, то только для того, чтобы стать еще лучше. Критика – это часть футбола», – заявил Компани.

Как известно, «Бавария» в турнирной таблице Лиги чемпионов занимает 24-е место, имея 3 очка. У «Барселоны» 6 пунктов и 13-я позиция.

Ранее Венсан Компани оценил игру «Баварии» против «Барселоны».

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Венсан Компани Мануэль Нойер Бавария Барселона Лига чемпионов чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Юрій Остроумов Источник: Bayern & Germany
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