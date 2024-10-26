В Баварии встали на защиту живой легенды команды
Венсан Компани – о критике в адрес Нойера
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани дал оценку критике в адрес голкипера команды Мануэля Нойера, которая обрушилась на легендарного стража ворот после матча 3-го тура Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:4).
«Когда мы проигрываем, то делаем это все вместе. Это касается не только Ману, а и всей команды и тренеров. Это важно. Если Ману изменит свою игру, то только для того, чтобы стать еще лучше. Критика – это часть футбола», – заявил Компани.
Как известно, «Бавария» в турнирной таблице Лиги чемпионов занимает 24-е место, имея 3 очка. У «Барселоны» 6 пунктов и 13-я позиция.
Ранее Венсан Компани оценил игру «Баварии» против «Барселоны».
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