В Баварии встали на защиту живой легенды команды

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани дал оценку критике в адрес голкипера команды Мануэля Нойера, которая обрушилась на легендарного стража ворот после матча 3-го тура Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:4).

«Когда мы проигрываем, то делаем это все вместе. Это касается не только Ману, а и всей команды и тренеров. Это важно. Если Ману изменит свою игру, то только для того, чтобы стать еще лучше. Критика – это часть футбола», – заявил Компани.

Как известно, «Бавария» в турнирной таблице Лиги чемпионов занимает 24-е место, имея 3 очка. У «Барселоны» 6 пунктов и 13-я позиция.

Ранее Венсан Компани оценил игру «Баварии» против «Барселоны».