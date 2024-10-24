КОМПАНИ: «Нужно извлечь урок из этой игры»

23 октября состоялись заключительные матчи третьего тура Лиги чемпионов.

Немецкая «Бавария» приехала в гости к испанской «Барселоне». Поединок закончился разгромным поражение команды из Мюнхена – 1:4.

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Главный тренер «Баварии» Венсан Компании высказался о разгромном поражении в матче Лиги чемпионов:

«Сегодня мы определенно выложились на 100%, но этого было недостаточно. В начале второго тайма мы гнались за результатом – гол не приходил, поэтому я решился на усиление в виде замен. Но и этого оказалось недостаточно.

В первом тайме, я думаю, все мы, и вы, репортеры, тоже это почувствовали, что это была игра, в которой мы могли бы победить. Но в ключевых моментах нас просто переиграли. Результат тяжелый, но нужно извлечь урок из этой игры против хорошего соперника, чтобы в следующий раз, когда у нас будет такая возможность, мы могли ею воспользоваться.

Очень простой анализ: когда вы контролируете мяч, так как мы это делали, вы должны лишить соперника динамики. Мы создали несколько моментов, но не смогли лишить их темпа в течение 90 минут, поэтому, когда они действовали эффективно, а мы не были идеальными, нас просто наказывали».

Форвард «Баварии» Харри Кейн:

«Пропущенные три мяча на выезде в первом тайме стали для нас не лучшим началом. У нас был период в первом тайме, когда мы выглядели действительно опасно, но «Барселона» играла хорошо, и мы не использовали моменты, когда были лучше. Затем нас наказали в переходах с обороны в атаку.

Нам нужно извлечь из этого урок. Думаю, был момент, когда мы выглядели опасно, но, возможно, мы немного увлеклись, пытаясь слишком быстро довести мяч до чужой штрафной, и если бы мы больше владели мячом, а не торопились, у нас было бы больше шансов. Но не нужно паниковать, дело в том, чтобы учиться и становится лучше с каждым разом».

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер:

«Это, конечно, нехорошее чувство. Мы приехали сюда, чтобы победить, но проиграли со счетом 1:4, так что нам придется много поработать. Возможно, в конце нам не хватило уверенности из-за итогового счета. Когда мы пересмотрим игру и проанализируем, то увидим, что у «Барселоны» было больше хороших моментов, чем у нас.

Я говорю, что, похоже, нам не хватало уверенности, только потому, что мы не прессинговали так, как хотели. У нас не было владения мячом и контроля, к которым мы стремились. Мы не играли так, как могли играть – вот что я имел в виду.

Мы лучше за них владели мячом, поэтому, возможно, счет был немного странным. Но мы должны отдать должное, они хорошая команда, Рафинья провел почти идеальную ночь, в то время как мы упустили пару хороших возможностей».