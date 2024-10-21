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Украина. Премьер лига
21 октября 2024, 04:00 |
13
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер

27 октября в 18:00 состоится матч 11-го тура УПЛ

21 октября 2024, 04:00 |
13
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 27 октября, в 18:00 состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Динамо» и «Шахтер».

Команды встретятся на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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