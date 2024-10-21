В воскресенье, 27 октября, в 18:00 состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Динамо» и «Шахтер».

Команды встретятся на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV.