Украина. Премьер лига21 октября 2024, 04:00 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
27 октября в 18:00 состоится матч 11-го тура УПЛ
21 октября 2024, 04:00 |
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В воскресенье, 27 октября, в 18:00 состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Динамо» и «Шахтер».
Команды встретятся на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV.
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