ШАНДРУК: «Мы не можем быть довольны ничьей»

28 октября состоялись заключительные поединки 11-го тура Украинской Премьер-лиги.

Ровенский «Верес» на своем стадионе встретился с полтавской «Ворсклой».

Матч был насыщенным на события – четыре гола и одно удаление у гостей. Однако победителя команды не выявили. Финальный счет игры – 2:2.

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Исполняющий обязанности главного тренера «Вереса» Олег Шандрук проанализировал выступления своих подопечных в матче 11-го тура УПЛ:

«Тот факт, что мы не проигрываем пять матчей подряд – это позитив. Но хотелось бы больше побед. Поэтому в этой серии есть и определенный негатив. Считаю, что мы сегодня больше потеряли два очка, чем получили одно. Это домашняя игра. И как бы она ни развивалась – мы не можем быть довольны ничьей.

Почему так поздно сменили Яго на Валерия Кучерова? Если бы он кроме ассиста еще и гол забил, когда имел прекрасный шанс – вы бы меня спрашивали, почему он со старта не вышел. После финального свистка – легко оценивать игру. Он качественно вышел на смену. Как и в матче с «Черноморцем». Меня радует, что игроки выходят на замену с желанием помочь команде. Отлично вошел в игру Виталий Дахновский. Он очень агрессивно действовал, заработал удаление для соперника. Молодые игроки: Михаил Протасевич и Дмитрий Годя – тоже хорошо проявили себя.

Гио Куция? Его родная позиция – шестой или восьмой номер. Но у нас постоянно выпадает кто-нибудь из крайних защитников. Михаил Протасевич – только восстановился, у Василия Гакмана – тяжелая травма, Евгений Морозко никак полноценно вылечиться не может. Вынуждены закрывать эту позицию другим игрокам. Гио – молодец. Он когда-то в спортшколе играл на этой позиции. И выглядел очень квалифицированно. Надеюсь, что его повреждение – несерьезное, и он сможет нам помочь в следующих поединках.

Кубковая игра против «Оболони»? Для нас это важный матч, хороший стимул для игроков и тренерского штаба. Тем более, что мы играем дома. Что касается ротации – конечно, она будет», – сказал Шандрук.