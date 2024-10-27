В воскресенье, 27 октября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» встретится с «Ворсклой». Матч пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», игра начнется в 15:30.

«Верес» в прошлом туре сыграл вничью с «Черноморцем» со счетом 1:1, оставшись на 11 позиции в турнирной таблице. «Ворскла» же свой матч проиграла «Александрии» 0:1, что стало пятым поражением кряду. И в результате команда из Полтавы опустилась в зону переходных матчей. Руководство «Ворсклы» долго не думало, и назначило главным тренером Юрия Максимова, которому снова придется лепить новую команду.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Ворскла».