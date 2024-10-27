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Премьер-лига
Верес
27.10.2024 15:30 - : -
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 октября 2024, 00:42 | Обновлено 27 октября 2024, 00:55
26
0

Верес — Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги

27 октября 2024, 00:42 | Обновлено 27 октября 2024, 00:55
26
0
Верес — Ворскла. Текстовая трансляция матча
Суспильне Полтава

В воскресенье, 27 октября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» встретится с «Ворсклой». Матч пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», игра начнется в 15:30.

«Верес» в прошлом туре сыграл вничью с «Черноморцем» со счетом 1:1, оставшись на 11 позиции в турнирной таблице. «Ворскла» же свой матч проиграла «Александрии» 0:1, что стало пятым поражением кряду. И в результате команда из Полтавы опустилась в зону переходных матчей. Руководство «Ворсклы» долго не думало, и назначило главным тренером Юрия Максимова, которому снова придется лепить новую команду.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Ворскла».

Прогноз Sport.ua
Верес
27 октября 2024 -
15:30
Ворскла
Ничья 3.25 Сделать ставку
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Ворскла Полтава Верес - Ворскла текстовая трансляция
Дмитро Теліцин
Дмитро Теліцин Sport.ua
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