В одиннадцатом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в воскресенье, 27 октября, в Ровно встретятся «Верес» и «Ворскла». Хозяева поля, которые в прошлом матче смогли не проиграть, и сейчас находятся на 11 строчке, будут играть против «Ворсклы», которая сейчас находится не в лучшей форме и занимает 13 место в турнирной таблице УПЛ.

Верес

Несмотря на то, что «Верес» не совсем удачно начал новый сезон (в первых трех матчах команда 2 раза проиграла и сыграла вничью), то начиная с 22 сентября, подопечные Олега Шандрука выдали беспроигрышную серию из 5 поединков, где ровенчанам удалось отобрать очки у « Шахтера» (1:1) и победить «Зарю» (2:1), но в поединках с равными командами «Верес» не смог одержать викторию (в игре с «Ингульцом» и «Черноморцем»). И сейчас «Верес» имеет в своем активе 10 очков, и находится в непосредственной близости от зоны вылета.

На очереди у «Вереса» домашний поединок против «Ворсклы», которая хоть и находится в зоне вылета, но в случае победы может улучшить свое положение.

Ворскла

А вот «Ворскла», в отличие от «Вереса», довольно неплохо стартовала в этом розыгрыше чемпионата Украины, где в первых 4 турах команда из Полтавы завоевала 7 очков. Но в последних 5 матчах «Ворскла» 4 раза уступила своим соперникам и опустилась в зону переходных матчей. А учитывая, что последняя победа «Ворсклы» была еще в середине августа, руководство клуба недолго думало над этим положением, решив назначить главным тренером команды Юрия Максимова (Сергей Долганский остался тренером вратарей).

И сейчас новый наставник готовит своих подопечных к игре против «Вереса», где «зелено-белые» не имеют никакого права на ошибку.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 13 поединков. 7 матчей завершились победой «Ворсклы», 2 победы на счету «Вереса», и в 4 поединках был зафиксирован ничейный результат. Разница забитых мячей составляет 17:10 в пользу «Ворсклы». В прошлом сезоне в первом круге победу одержала «Ворскла» со счетом 2:1. В составе «ворсклян» забивали Владлен Юрченко и Валерий Кучеров (автогол), а у ровенчан — Станислав Шарай. Во втором полтавский клуб снова победил со счетом 2:1. На этот раз у «Ворсклы» дубль сделал Сергей Мякушко, а у «Вереса» забил Марко Мрвальевич.

Прогноз на противостояние

Максимов снова принял полтавскую команду, находящуюся в затруднительном положении, и постарается снова сделать из этих игроков боеспособный коллектив и вернуть его в середину турнирной таблицы. И первым шагом для этого может стать победа над «Вересом», который хоть и имеет небольшой отрыв от своего соперника (2 очка), но все же у полтавского клуба лучшая статистика по викториям. Но, несмотря на это, нашим прогнозом будет ничья.

Ориентировочные составы:

«Верес»: Кожухарь, Шевченко, Гончаренко, Вовченко, Смиян, Дахновский, Клёц, Яго, Луан, Степанюк, Мрвальевич

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Черноморец, Гучек, Бацула, Челядин, Скляр, Хрипчук, Кане, Нестеренко, Иеде