Верес – Ворскла – 2:2. Второе пришествие Максимова. Видео голов и обзор
Дебют нового тренера гостей виявився невдалим
В матче 11-го тура УПЛ ровенский «Верес» встречался с полтавской «Ворсклой».
Особое внимание было приковано к новому тренеру «Ворсклы» Юрию Максимову. Хотя он еще не имел много времени, чтобы перестроить команду, болельщики уже ожидали увидеть новый стиль от коуча.
На 28-й минуте Марко Мрвалевич открыл счет в матче, забив единственный гол в первом тайме и выведя хозяев вперед.
Во втором тайме Максимов нашел нужные слова для команды, и Николай Ковталюк и Виктор Коваленко вывели полтавчан вперед.
Однако гостям не удалось удержать преимущество: на 86-й минуте Николай Гайдучик сравнял счет. Через минуту Игорь Пердута получил красную карточку за грубую игру, оставив «Ворсклу» в меньшинстве.
События матча
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