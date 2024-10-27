Верес – Ворскла – 2:2. Второе пришествие Максимова. Видео голов и обзор

В матче 11-го тура УПЛ ровенский «Верес» встречался с полтавской «Ворсклой».

Особое внимание было приковано к новому тренеру «Ворсклы» Юрию Максимову. Хотя он еще не имел много времени, чтобы перестроить команду, болельщики уже ожидали увидеть новый стиль от коуча.

На 28-й минуте Марко Мрвалевич открыл счет в матче, забив единственный гол в первом тайме и выведя хозяев вперед.

Во втором тайме Максимов нашел нужные слова для команды, и Николай Ковталюк и Виктор Коваленко вывели полтавчан вперед.

Однако гостям не удалось удержать преимущество: на 86-й минуте Николай Гайдучик сравнял счет. Через минуту Игорь Пердута получил красную карточку за грубую игру, оставив «Ворсклу» в меньшинстве.