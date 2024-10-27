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Премьер-лига
Верес
27.10.2024 15:30 – FT 2 : 2
Ворскла
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Украина. Премьер лига
27 октября 2024, 18:51 | Обновлено 27 октября 2024, 19:01
218
0

Верес – Ворскла – 2:2. Второе пришествие Максимова. Видео голов и обзор

Дебют нового тренера гостей виявився невдалим

27 октября 2024, 18:51 | Обновлено 27 октября 2024, 19:01
218
0
Верес – Ворскла – 2:2. Второе пришествие Максимова. Видео голов и обзор
ФК Верес

В матче 11-го тура УПЛ ровенский «Верес» встречался с полтавской «Ворсклой».

Особое внимание было приковано к новому тренеру «Ворсклы» Юрию Максимову. Хотя он еще не имел много времени, чтобы перестроить команду, болельщики уже ожидали увидеть новый стиль от коуча.

На 28-й минуте Марко Мрвалевич открыл счет в матче, забив единственный гол в первом тайме и выведя хозяев вперед.

Во втором тайме Максимов нашел нужные слова для команды, и Николай Ковталюк и Виктор Коваленко вывели полтавчан вперед.

Однако гостям не удалось удержать преимущество: на 86-й минуте Николай Гайдучик сравнял счет. Через минуту Игорь Пердута получил красную карточку за грубую игру, оставив «Ворсклу» в меньшинстве.

События матча

87’
Игорь Пердута (Ворскла) получает красную карточку.
86’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Гайдучик (Верес).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Корниенко (Ворскла).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Ковталюк (Ворскла).
28’
ГОЛ ! С пенальти забил Марко Мрвальевич (Верес).
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Юрий Максимов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Ворскла Полтава Верес - Ворскла
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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