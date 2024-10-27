С Максимовым не соскучимся. Ворскла сыграла в боевую ничью против Вереса
Полтавчане завершали игру в меньшинстве
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 11-й тур.
«Верес» – «Ворскла» - 1:1
Голы: Мрвальевич, 28 (пен.), Гайдучик, 86 – Ковталюк, 68, Корниенко, 78
Предупреждения: Куция, 41, Гайдучик, 66, Яго, 66, Вовченко, 90+5 – Иеде, 31
Удаление: Гайдучик, 89 (грубый фол)
«Верес»: Когут – Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Куция (Протасевич, 76) – Клец, Яго (Кучеров, 80) – Шарай, Луан (Дахновский, 61) – Мрвалевич (Гайдучик, 61), Степанюк (Годя, 75).
«Ворскла»: Исенко – Черноморец (Корниенко, 46), Гучек (Изотов, 84), Хрипчук, Пердута – Бацула, Челядин, Скляр (Нестеренко, 89), Кане – Ковталюк, Иеде (Ндукве, 46).
Арбитр: София Причина (Львовская обл.).
Стадион: «Авангард» (Ровно).
Удары (в створ): 9 (6) – 7 (3)
Угловые: 3 – 2
Оффсайды: 1 – 1.
ВЕРЕС - ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 17°C
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