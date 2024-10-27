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Премьер-лига
Верес
27.10.2024 15:30 – FT 2 : 2
Ворскла
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Украина. Премьер лига
27 октября 2024, 17:29 |
513
4

С Максимовым не соскучимся. Ворскла сыграла в боевую ничью против Вереса

Полтавчане завершали игру в меньшинстве

27 октября 2024, 17:29 |
513
4
С Максимовым не соскучимся. Ворскла сыграла в боевую ничью против Вереса
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур.

«Верес» – «Ворскла» - 1:1

Голы: Мрвальевич, 28 (пен.), Гайдучик, 86 – Ковталюк, 68, Корниенко, 78

Предупреждения: Куция, 41, Гайдучик, 66, Яго, 66, Вовченко, 90+5 – Иеде, 31

Удаление: Гайдучик, 89 (грубый фол)

«Верес»: Когут – Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Куция (Протасевич, 76) – Клец, Яго (Кучеров, 80) – Шарай, Луан (Дахновский, 61) – Мрвалевич (Гайдучик, 61), Степанюк (Годя, 75).

«Ворскла»: Исенко – Черноморец (Корниенко, 46), Гучек (Изотов, 84), Хрипчук, Пердута – Бацула, Челядин, Скляр (Нестеренко, 89), Кане – Ковталюк, Иеде (Ндукве, 46).

Арбитр: София Причина (Львовская обл.).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

Удары (в створ): 9 (6) – 7 (3)
Угловые: 3 – 2
Оффсайды: 1 – 1.

ВЕРЕС - ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Верес - Ворскла отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 4
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C.Пеклов
Ісенко завоював для Ворскли очко,а Когут профукал для Вересу два...
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+1
Frank Piter
Трепещи, КуПС! 
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0
apepa
Но атмосфера в команде чудовая, если игроки так сильно обнимают Максимова что у того глаза из орбит вылазят)
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0
apepa
Ворскла конечно разобраная шо писдец. Максимову предстоит поработать. Много поработать.
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0
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