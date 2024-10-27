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Украина. Премьер лига
27 октября 2024, 20:11 | Обновлено 27 октября 2024, 20:12
603
0

Юрий МАКСИМОВ: «Могу поблагодарить команду за ничью»

В матче 11-го тура УПЛ «Верес» встречался с «Ворсклой»

27 октября 2024, 20:11 | Обновлено 27 октября 2024, 20:12
603
0
Юрий МАКСИМОВ: «Могу поблагодарить команду за ничью»
ФК Верес. Юрий Максимов

Новый-старый главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов подвел итоги игры своих подопечных в поединке против «Вереса».

«Главная задача на эту игру – не проиграть. Знаем, что сейчас нужно набирать очки, ведь в турнирной таблице мы занимаем невысокую позицию. Могу поблагодарить команду за ничью. Конечно, могли победить, но могли и проиграть.

Надо понимать, что сейчас и у нас, и у «Вереса» одинаковые задачи — остаться в чемпионате. Запишем эту игру в актив обеим командам. Набрали очки — двигаемся дальше.

Относительно изменений, то сейчас надо доработать до перерыва, а дальше многое будет зависеть от руководства. Все понимаем, что в стране война. Главное — мы до сих пор играем в футбол», — прокомментировал Максимов.

Напомним, «Ворскла» разошлась боевой ничьей с «Вересом» в матче 11-го тура УПЛ.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Ворскла Полтава Верес - Ворскла Юрий Максимов
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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