Юрий МАКСИМОВ: «Могу поблагодарить команду за ничью»

Новый-старый главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов подвел итоги игры своих подопечных в поединке против «Вереса».

«Главная задача на эту игру – не проиграть. Знаем, что сейчас нужно набирать очки, ведь в турнирной таблице мы занимаем невысокую позицию. Могу поблагодарить команду за ничью. Конечно, могли победить, но могли и проиграть.

Надо понимать, что сейчас и у нас, и у «Вереса» одинаковые задачи — остаться в чемпионате. Запишем эту игру в актив обеим командам. Набрали очки — двигаемся дальше.

Относительно изменений, то сейчас надо доработать до перерыва, а дальше многое будет зависеть от руководства. Все понимаем, что в стране война. Главное — мы до сих пор играем в футбол», — прокомментировал Максимов.

Напомним, «Ворскла» разошлась боевой ничьей с «Вересом» в матче 11-го тура УПЛ.