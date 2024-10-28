ФОТО. Жена Хави намекнула на следующий клуб своего мужа. Это сюрприз

Жена Хави Эрнандеса – Нурия Куннилера – опубликовала в Instagram достаточно любопытную сторис на фоне спекуляций по поводу будущего Тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

Эта публикация случилась после матча «Вест Хэм» – «МЮ» (2:1) – на фото Хави и его сын в футболке «красных дьяволов».

Экс-тренера «Барселоны» связывают с возможным назначением на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Поэтому в соцсетях обговаривают эту необычную публикацию и воспринимают её как сигнал готовности Хави к переговорам.