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Англия
28 октября 2024, 01:33 | Обновлено 28 октября 2024, 02:25
245
0

В Лондоне оценили игру Мудрика против Ньюкасла, которому он мог забить

«Челси» в 9-м туре АПЛ обыграл «сорок»

28 октября 2024, 01:33 | Обновлено 28 октября 2024, 02:25
245
0
В Лондоне оценили игру Мудрика против Ньюкасла, которому он мог забить
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В воскресенье, 27 октября, состоялся матч 9-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Ньюкасл».

Встреча завершилась победой «пенсионеров» со счетом 2:1. По голу у победителей забили Николас Джексон и Коул Палмер, у «сорок» автором гола престижа стал Александер Исак.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик появился на поле на замену на 67-й минуе вместо Нони Мадуэке, а на 82-й минуте не использовал отличную возможность забить гол, нанеся из отличного положения удар точно в голкипера «Ньюкасла» Ника Поупа.

Авторитетное британское издание Football.London оценило действия Мудрика оценкой 6,0. Это не самый худший балл в «Челси» – голкипер коллектива Роберт Санчес был удостоен оценки 5,0.

«Вышел на поле на последние 25 минут. Не смог принять активного участия», – гласит вердикт действиям Мудрика от обозревателя Football.London.

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Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Роберт Санчес
Юрій Остроумов Источник: Football London
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