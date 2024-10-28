В Лондоне оценили игру Мудрика против Ньюкасла, которому он мог забить
«Челси» в 9-м туре АПЛ обыграл «сорок»
В воскресенье, 27 октября, состоялся матч 9-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Ньюкасл».
Встреча завершилась победой «пенсионеров» со счетом 2:1. По голу у победителей забили Николас Джексон и Коул Палмер, у «сорок» автором гола престижа стал Александер Исак.
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик появился на поле на замену на 67-й минуе вместо Нони Мадуэке, а на 82-й минуте не использовал отличную возможность забить гол, нанеся из отличного положения удар точно в голкипера «Ньюкасла» Ника Поупа.
Авторитетное британское издание Football.London оценило действия Мудрика оценкой 6,0. Это не самый худший балл в «Челси» – голкипер коллектива Роберт Санчес был удостоен оценки 5,0.
«Вышел на поле на последние 25 минут. Не смог принять активного участия», – гласит вердикт действиям Мудрика от обозревателя Football.London.
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