ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
Михаил забил «Панатинаикосу»
24 октября проходит матч 2-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами «Панатинаикос» и «Челси».
Поединок проходит на Олимпийском стадионе в Афинах. Встреча стартовала в 19:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В стартовом составе лондонского клуба играет украинский вингер Михаил Мудрик. Напомним, в последнем матче Мудрик не попал в заявку.
На 49-й минуте Михаил Мудрик удвоил преимущество «Челси». Это первый гол Михаила в этом сезоне! Ранее в этом матче украинец еще и отдал ассист.
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
MUDRYK SCORES FOR CHELSEA. THATS MY BOYYYY. 2-0 pic.twitter.com/t5La5snALi— CfcSheikh (@CfcSheikh) October 24, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
После первого тайма счет 1:0 в пользу волков, Довбика реализовал пенальти на 23-й минуте
Артем отметился с 11-метровой точки на 23-й минуте поединка Ромы против киевлян