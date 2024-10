24 октября проходит матч 2-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами «Панатинаикос» и «Челси».

Поединок проходит на Олимпийском стадионе в Афинах. Встреча стартовала в 19:45 по Киеву.

В стартовом составе лондонского клуба играет украинский вингер Михаил Мудрик. Напомним, в последнем матче Мудрик не попал в заявку.

На 49-й минуте Михаил Мудрик удвоил преимущество «Челси». Это первый гол Михаила в этом сезоне! Ранее в этом матче украинец еще и отдал ассист.

ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25

MUDRYK SCORES FOR CHELSEA. THATS MY BOYYYY. 2-0 pic.twitter.com/t5La5snALi