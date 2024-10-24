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  4. ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
Англия
24 октября 2024, 21:00 |
3311
4

ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25

Михаил забил «Панатинаикосу»

24 октября 2024, 21:00 |
3311
4
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

24 октября проходит матч 2-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами «Панатинаикос» и «Челси».

Поединок проходит на Олимпийском стадионе в Афинах. Встреча стартовала в 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе лондонского клуба играет украинский вингер Михаил Мудрик. Напомним, в последнем матче Мудрик не попал в заявку.

На 49-й минуте Михаил Мудрик удвоил преимущество «Челси». Это первый гол Михаила в этом сезоне! Ранее в этом матче украинец еще и отдал ассист.

ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 4
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C.Пеклов
молодець.
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+2
Demid Romanchik
Так он и играет мало....Если результативные действия в минутах посчитать будет не плохая статистика 
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+1
NoMad
Суперники з грецької лiги - рiвень мiшанi
Ответить
-5
T-800
против грецкого Динамо ... дожился Панат,  от Мудриков пропускать ...
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-6
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