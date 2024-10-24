Ворскле надоело заигрывать с аутсайдерами. Что даст возвращение Максимова?

После десяти туров, сыгранных в украинской Премьер-лиге, «Ворскла» неожиданно для многих оказалась буквально в шаге от зоны переходных матчей – после трети общей турнирной дистанции полтавскую команду от 13-й позиции, которая вынудит в концовке чемпионата оспаривать право остаться в элите с представителем Первой лиги, отделяет всего одно очко. Это далеко не то, чего ожидали руководители «Ворсклы», а потому абсолютно неудивительно, что уже после десятого тура в Полтаве решили пойти на смену главного тренера.

Сергей Долганский, который с начала 2024 года руководил полтавской командой, так и не доказал, что он может быть самостоятельным и успешным главным тренером. По крайней мере, на уровне украинской Премьер-лиги. Ранее Долганский помогал в «Ворскле» Виталию Косовскому, Юрию Максимову и Виктору Скрипнику, а после ухода последнего, как казалось, ухватился за свой шанс стать полноценным боссом коллектива, но… Нынешние результаты еще раз продемонстрировали, что Долганский в целом не тянет эту роль и, пожалуй, будет намного лучше, если он вернется к первоначальным своим обязательствам – работе с вратарями, где у него выходило демонстрировать значительно более интересные результаты (объективно говоря, голкиперы «Ворсклы» в последние годы традиционно являются одними из лучших в отечественном футболе на уровне элитарного дивизиона).

Над тем, кем заменить Долганского в Полтаве, видимо, слишком долго голову не ломали. Да и зачем изобретать велосипед, когда есть очевидный и, главное, доступный вариант на рынке прямо сейчас – Юрий Максимов. 55-летний наставник уже работал с «Ворсклой» с ноября 2019-го по май 2022 годов, после чего покинул команду, причем не без, как принято говорить в подобных случаях, «осадка». С Максимовым полтавчане демонстрировали в целом довольно простой, но эффективный футбол и сумели зацепиться за еврокубки, сыграв в сезоне-2021/22 два матча в квалификации Лиги конференций.

Но летом 2022-го в «Ворскле» решили затеять глобальную перезагрузку. В результате контракт с Максимовым продлен не был, а на его место из «Зари» зазвали Виктора Скрипника, который в тот момент еще удивлял многих в отечественном футболе своими «модными» взглядами на футбол и даже перманентно обеспечивал пристойный результат. Как сложились дела у Скрипника все мы хорошо помним, да и тот факт, что ныне «Ворскла» в очередной раз оказалась в кризисе во многом говорит об одном – курс, который в Полтаве избрали в середине 2022-го все-таки оказался, мягко говоря, ошибочным…

Теперь снова Максимов и снова первостепенная задача – вылезти из ямы (во всех смыслах, начиная от турнирного положения и заканчивая психологией, так как внутри команды она далеко не лучшая, если доверять отрывчатым вестям, поступающим из Полтавы). Говоря проще: новый-старый наставник «Ворсклы» опять приходит в роли такого себе кризис-менеджера, статус которого он уже успел заслужить в украинском футболе, в том числе и благодаря предыдущей работе в Полтаве.

ФК Ворскла. Юрий Максимов

Важно понимать, что за прошедшие пару лет взгляды Максимова на свою работу в футболе, очевидно, всерьез изменились. Если раньше он приходил в Полтаву только ради возможности снова вернуться к любимому ремеслу после затянувшейся более чем на год паузы, и готов был терпеть многое, в том числе и издевательский пробный контракт на четыре недели, то сейчас Юрий уже явно хочет браться за более амбициозные проекты, где ему будет обеспечено «пространство для маневров» и реализации собственных идей.

Готова ли предложить Максимову нечто подобное нынешняя «Ворскла»? Раз полтавчане снова обратились к своему бывшему наставнику и пожелали возобновить с ним сотрудничество, тем самым де-факто признав ошибочность предыдущего решения, значит как минимум на базовые требования специалиста они согласны. Хотя, давайте будем откровенны, Максимов явно не имеет в нашем футболе славы крайне прихотливого тренера. В конце концов, это не Де Дзерби, которому нужно десять ассистентов и футболисты строго под определенные требования и характеристики.

Еще в первый свой заход в Полтаву, равно как и впоследствии в «Днепре-1», Юрий Максимов показал, что готов работать практически со всеми игроками, которые есть у него в распоряжении. Максимов – великолепный мотиватор и вдохновитель, способный заряжать коллектив и помогать двигаться ему к поставленной задаче, даже если многое вокруг складывается не самым лучшим образом. Давайте хотя бы вспомним, что вокруг «Днепра-1» в минувшем сезоне постоянно витали слухи о скорой кончине проекта и о том, что с футболистами, имеющими перманентные долги по зарплате, никто в конечном итоге так до конца и не рассчитается, но команда Максимова свою задачу выполнила честно, финишировав в зоне еврокубков, а уж что было потом… Это совсем не к главному тренеру.

Состав нынешней «Ворсклы» выглядит все-таки скромнее, чем у прошлосезонного «Днепра-1». Впрочем, в Полтаве есть игроки, вокруг которых можно и нужно выстраивать обновленный коллектив. Это, прежде всего, Кане, Крупский, Гучек, Исенко, Иеде и, конечно же, опытные Скляр с Пердутой. Важно и то, что Максимов, в отличие от некоторых других украинских наставников, ранее уже неоднократно доказывал, что способен эффективно работать с легионерами. На сегодняшний день их «колония» в Полтаве не такая и значительная (всего четыре человека), но зимой, в чем практически нет сомнений, она однозначно будет расширена.

Совсем другой вопрос заключается в том, чтобы вектор развития клуба и взгляды главного тренера совпадали. Очевидно, где-то из-за разногласий в этих аспектах в 2022-м и состоялось первое расставание Максимова с «Ворсклой». Незадолго до этого главный тренер в открытую давал понять руководству и болельщикам, что он не будет терпеть у себя в команде игроков, с подписанием которых был не согласен. И Адеринсола Эсеола, точнее его полтавский кейс, – наглядное подтверждение этих слов. Впрочем, как и Луизао, к физическому состоянию которого у Максимова изначально были серьезные вопросы, что и привело к бесславному (пусть и с компенсацией в 150 тысяч евро) отъезду бразильца, который когда-то обошелся «Порту» аж в 3 миллиона евро, из Полтавы.

Интересно и то, что Максимов, видимо, действительно очень хочет достичь чего-то значимого (насколько это возможно, учитывая абсолютно иной уровень возможностей у грандов лиги – «Шахтера» и «Динамо») в украинском футболе. Летом, как сообщалось в прессе, у Юрия были варианты в Азербайджане, где он уже работал в 2017-2018 годах. Речь шла о возможности трудоустроиться в один из двух клубов, а также Максимов входил в шорт-лист наставников, которых рассматривали в национальную сборную, однако экс-коуч «Днепра-1» отказался, чем пристойно удивил, например, на фоне решения Романа Григорчука.

СК Днепр-1. Роман Григорчук (слева) и Юрий Максимов

Поэтому нынешняя работа с «Ворсклой» для Максимова – это нечто большее, чем просто необходимость заработать на хлеб с маслом. К своим 55 годам специалист все еще не имеет трофеев в Украине, хотя в сезоне-2013/14 выигрывал российскую ФНЛ вместе с «Мордовией», а в сезоне-2017/18 приводил «Кешлю» к победе в Кубке Азербайджана. Финал Кубка Украины-2019/20, в котором «Ворскла» Максимова лишь в серии пенальти проиграла «Динамо», является наивысшей точкой наставника в отечественном футболе и та неудача, очевидно, лишь оставила дополнительную недосказанность в тренерской карьере Юрия…

Вообще Максимов проделал в целом неплохую работу в донецком «Металлурге», «Кривбассе», «Ворскле» и «Днепре-1». Но всякий раз ему не хватало буквально чуть-чуть, чтобы сделать качественно новый шаг – тот, который поможет тренеру достичь абсолютно иных высот и выйти на абсолютно другой уровень. Возможно, именно поэтому Максимов до сих пор в восприятии многих болельщиков – это наставник, который нужен для преодоления кризиса, а вот для борьбы за трофеи он вроде как не подходит.

Впрочем, последний тезис – это и есть главная мотивация для Максимова оставаться в Украине и в украинском футболе. У него были возможности уехать за рубеж, чтобы заработать, но он этого не сделал. У него были возможности заранее уйти из «Днепра-1», где уже все понимали, к чему все движется, но он вновь-таки предпочел довести дело до конца и не выглядеть в глазах болельщиков тем, кто воткнул нож в спину и запустил процесс демонтажа команды и клуба. В конце концов, у него были все аргументы и возможности, чтобы сейчас отказать «Ворскле», где ранее с ним обошлись не совсем корректно, но он решил принять этот вызов и опять попробовать доказать окружающим, что может и способен.

Юрий Максимов – это тренер, команды которого точно не демонстрируют завораживающий взгляд футбол. Но это человек и специалист, имеющий сильный характер и стержень, способный создавать вокруг себя коллектив единомышленников и двигаться вместе с ним до конца. Пожалуй, именно это и нужно, чтобы быть успешным в нынешней УПЛ. Ставка на контроль мяча и яркий футбол, как показывает практика, срабатывает отнюдь не всегда. Качество игроков в нынешних реалиях украинского чемпионата не позволяет выстраивать здесь лайт-версию АПЛ или Ла Лиги, поэтому нужно исходить из того, что есть и брать на вооружение свои сильные качества. Похоже, после двух с небольшим лет шараханий из стороны в сторону это наконец-то осознали и в «Ворскле». Что ж, посмотрим, какой окажется полтавская команда во второй заход Максимова на тренерский мостик – возможно, через какой-то отрезок времени мы взглянем на тренера и его результаты совсем под другим углом, а все написанное сегодня будет выглядеть крайне наивным…