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  4. Юрий МАКСИМОВ: Контракт на 4 недели — это неуважение. Вечно говно разгребаю
Украина. Премьер лига
09 ноября 2022, 16:12 | Обновлено 09 ноября 2022, 16:13
943
1

Юрий МАКСИМОВ: Контракт на 4 недели — это неуважение. Вечно говно разгребаю

Но тренеру хотелось работать

09 ноября 2022, 16:12 | Обновлено 09 ноября 2022, 16:13
943
1
Юрий МАКСИМОВ: Контракт на 4 недели — это неуважение. Вечно говно разгребаю
ФК Динамо

Экс-тренер «Ворсклы» Юрий Максимов рассказал о том, что на старте работы в полтавской команде ему предложили контракт только на 4 недели, чтобы посмотреть, справится ли наставник с работой.

«Такого еще не было с контрактом. Жене говорю, мол, на четыре подписал. Она — месяца? Я говорю — недели. Я на просмотре считай. Но тогда работы не было, нужно было заниматься своим любимым делом».

«Да, это неуважение к тренеру. Постоянно разгребаю чье-то говно, команды вечно на последних местах. Ставили условие взять 6-7 очков за четыре матча. Взяли, кажется 9 пунктов, а контракт продлили на полгода», — рассказал Максимов.

Перед стартом нынешнего сезона Максимов покинул «Ворсклу».

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Ворскла Полтава Юрий Максимов
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Источник ТаТоТаке
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Veter
А разные ЧАО принимают на работу сразу с заявлением на увольнение по собственному желанию что бы потом возни не было
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