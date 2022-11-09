Юрий МАКСИМОВ: Контракт на 4 недели — это неуважение. Вечно говно разгребаю

Экс-тренер «Ворсклы» Юрий Максимов рассказал о том, что на старте работы в полтавской команде ему предложили контракт только на 4 недели, чтобы посмотреть, справится ли наставник с работой.

«Такого еще не было с контрактом. Жене говорю, мол, на четыре подписал. Она — месяца? Я говорю — недели. Я на просмотре считай. Но тогда работы не было, нужно было заниматься своим любимым делом».

«Да, это неуважение к тренеру. Постоянно разгребаю чье-то говно, команды вечно на последних местах. Ставили условие взять 6-7 очков за четыре матча. Взяли, кажется 9 пунктов, а контракт продлили на полгода», — рассказал Максимов.

Перед стартом нынешнего сезона Максимов покинул «Ворсклу».