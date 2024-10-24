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Украина. Премьер лига
24 октября 2024, 13:57 | Обновлено 24 октября 2024, 14:04
1077
1

ОФИЦИАЛЬНО. Максимов снова возглавил Ворсклу

Украинский специалист работал в клубе с 2019 по 2022 год

24 октября 2024, 13:57 | Обновлено 24 октября 2024, 14:04
1077
1
ОФИЦИАЛЬНО. Максимов снова возглавил Ворсклу
ФК Ворскла. Юрий Максимов

Полтавская «Ворскла» официально объявила о назначении украинского футбольного специалиста Юрия Максимова новым главным тренером первой команды.

Отмечается, что 55-летний коуч подписал с клубом контракт до завершения сезона 2025/26.

Напомним, Юрий Максимов уже работал с «Ворсклой» в 2019-2022 годах. Под его руководством команда выходила в еврокубки и играла в финале Кубка Украины 2019/20.

В этой кампании «Ворсклу» тренировал Сергей Долганский. С ним во главе коллектив набрал 9 очков в 10 турах Украинской Премьер-лиги и сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата.

Интересно, что Сергей Долганский останется в клубе. Он будет отвечать за подготовку вратарей.

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Юрий Максимов чемпионат Украины по футболу назначение тренера Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Сергей Долганский
Дмитро Вербинський Источник: ФК Ворскла
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