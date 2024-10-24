ОФИЦИАЛЬНО. Максимов снова возглавил Ворсклу

Полтавская «Ворскла» официально объявила о назначении украинского футбольного специалиста Юрия Максимова новым главным тренером первой команды.

Отмечается, что 55-летний коуч подписал с клубом контракт до завершения сезона 2025/26.

Напомним, Юрий Максимов уже работал с «Ворсклой» в 2019-2022 годах. Под его руководством команда выходила в еврокубки и играла в финале Кубка Украины 2019/20.

В этой кампании «Ворсклу» тренировал Сергей Долганский. С ним во главе коллектив набрал 9 очков в 10 турах Украинской Премьер-лиги и сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата.

Интересно, что Сергей Долганский останется в клубе. Он будет отвечать за подготовку вратарей.