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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла прекратила сотрудничество с главным тренером
Украина. Премьер лига
23 октября 2024, 15:12 | Обновлено 23 октября 2024, 15:20
1368
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла прекратила сотрудничество с главным тренером

Сергей Долганский больше не является главным тренером полтавской команды

23 октября 2024, 15:12 | Обновлено 23 октября 2024, 15:20
1368
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла прекратила сотрудничество с главным тренером
ФК Ворскла Полтава. Сергей Долганский

Полтавская Ворскла распрощалась с главным тренером Сергеем Долганским и его помощниками.

Команда из Полтавы занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 9 очков.

Официальное заявление полтавского клуба Ворскла

Футбольный клуб Ворскла Полтава всегда стоял на стороне интересов болельщиков. Поэтому считаем нужным прямо сейчас развенчать все инсинуации вокруг клуба, которые последние несколько дней генерируются разными источниками в информационном поле.

Один из старейших и амбициознейших клубов высшего дивизиона отечественного футбола, благодаря поддержке группой компаний Ferrexpo почетного президента Константина Жеваго, постоянно ставил перед собой только самые высокие турнирные задачи.

Принято решение прекратить сотрудничество с тренерским штабом Сергея Долганского. Однако это никоим образом не связано с якобы плохой атмосферой в команде, как пытались представить в своих материалах отдельные электронные СМИ.

Футбольный клуб «Ворскла» благодарен тренерскому штабу Сергею Долганскому за профессиональное отношение к делу и знания, переданные коллективу за время сотрудничества.

Главная команда из структуры «Ворсклы» продолжает недельный тренировочный цикл в рамках подготовки к календарной встрече в Ровно в обычном режиме, тренируясь на загородных полях в Крутом Берегу.

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Ворскла Полтава отставка Сергей Долганский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Константин Жеваго
Николай Степанов Источник: ФК Ворскла
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