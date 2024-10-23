Максимов принял решение относительно предложения от Ворсклы

После трех поражений подряд и неудачного старта в новом сезоне УПЛ (12 место), полтавская «Ворскла» решила провести изменения на тренерском мостике.

Как стало известно Sport.ua, Сергея Долганского, к которому есть претензии со стороны руководства клуба не только относительно результатов команды, но и атмосферы в самом коллективе, принято решение заменить другим тренером.

По имеющейся информации, в Полтаву несколько дней назад приехал бывший рулевой полтавчан Юрий Максимов, с которым были успешно проведены переговоры и уже на ближайшую игру с «Вересом» (27 октября) «Ворскла» отправится с новым-старым главным тренером, который уже возглавлял полтавскую команду в 2019-2022 годах и провел с полтавчанами в УПЛ 70 матчей. Ожидается, что представление команде Максимова состоится уже в ближайшее время.

Последним клубом 55-летнего специалиста был «Днепр-1».

Ранее сообщалось, что «Ворскла» ведет переговоры с Юрием Максимовым.