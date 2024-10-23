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Украина. Премьер лига
23 октября 2024, 09:25 | Обновлено 23 октября 2024, 09:28
1272
0

Максимов принял решение относительно предложения от Ворсклы

Вскоре состоится возвращение специалиста в полтавский клуб

23 октября 2024, 09:25 | Обновлено 23 октября 2024, 09:28
1272
0
Максимов принял решение относительно предложения от Ворсклы
ФК Ворскла Полтава. Юрий Максимов

После трех поражений подряд и неудачного старта в новом сезоне УПЛ (12 место), полтавская «Ворскла» решила провести изменения на тренерском мостике.

Как стало известно Sport.ua, Сергея Долганского, к которому есть претензии со стороны руководства клуба не только относительно результатов команды, но и атмосферы в самом коллективе, принято решение заменить другим тренером.

По имеющейся информации, в Полтаву несколько дней назад приехал бывший рулевой полтавчан Юрий Максимов, с которым были успешно проведены переговоры и уже на ближайшую игру с «Вересом» (27 октября) «Ворскла» отправится с новым-старым главным тренером, который уже возглавлял полтавскую команду в 2019-2022 годах и провел с полтавчанами в УПЛ 70 матчей. Ожидается, что представление команде Максимова состоится уже в ближайшее время.

Последним клубом 55-летнего специалиста был «Днепр-1».

Ранее сообщалось, что «Ворскла» ведет переговоры с Юрием Максимовым.

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Юрий Максимов Ворскла Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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