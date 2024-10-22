Возвращение Максимова. Клуб УПЛ ведет переговоры с опытным тренером

По информации ТаТоТаке, руководство Ворсклы начало переговоры с наставником Юрием Максимовым, который покинул Днепр-1 после того, как клуб расформировали после минувшего сезона.

Максимов уже работал с полтавской командой с 2019 по 2022 год. Выводил Ворсклу в финал Кубка Украины.

Сейчас с Ворсклой работает Сергей Долганский. Команда в нынешнем сезоне УПЛ набрала 9 очков после десяти матчей и занимает в таблице 12-е место.

Ворскла проиграла в трех кряду турах и не выигрывает в чемпионате с 16 августа.