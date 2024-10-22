Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Возвращение Максимова. Клуб УПЛ ведет переговоры с опытным тренером
Украина. Премьер лига
22 октября 2024, 18:55 | Обновлено 22 октября 2024, 20:09
2998
2

Возвращение Максимова. Клуб УПЛ ведет переговоры с опытным тренером

Ворскла может вернуть наставника

22 октября 2024, 18:55 | Обновлено 22 октября 2024, 20:09
2998
2
Возвращение Максимова. Клуб УПЛ ведет переговоры с опытным тренером
ФК Днепр-1. Юрий Максимов

По информации ТаТоТаке, руководство Ворсклы начало переговоры с наставником Юрием Максимовым, который покинул Днепр-1 после того, как клуб расформировали после минувшего сезона.

Максимов уже работал с полтавской командой с 2019 по 2022 год. Выводил Ворсклу в финал Кубка Украины.

Сейчас с Ворсклой работает Сергей Долганский. Команда в нынешнем сезоне УПЛ набрала 9 очков после десяти матчей и занимает в таблице 12-е место.

Ворскла проиграла в трех кряду турах и не выигрывает в чемпионате с 16 августа.

По теме:
Габриэл ГОМЕС: «У меня было огромное желание вернуться в Украину»
Источник: дебютант сборной Украины продлил контракт с Шахтером
Полузащитник Полесья пропустил последнюю игру клуба из-за травмы
Ворскла Полтава Юрий Максимов Сергей Долганский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке назначение тренера
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Намного сильнее». Кассано сравнил форварда сборной Италии с Довбиком
Футбол | 22 октября 2024, 19:35 0
«Намного сильнее». Кассано сравнил форварда сборной Италии с Довбиком
«Намного сильнее». Кассано сравнил форварда сборной Италии с Довбиком

Антонио поставил Матео Ретеги выше Артема

«Представляете себе, чтобы в Украине...» Лужный удивил историей о Венгере
Футбол | 22 октября 2024, 14:11 6
«Представляете себе, чтобы в Украине...» Лужный удивил историей о Венгере
«Представляете себе, чтобы в Украине...» Лужный удивил историей о Венгере

В свое время французский тренер отпустил украинца на отдых в середине сезона

ВИДЕО. Пике рассказал всю правду о разводе с Шакирой
Футбол | 22.10.2024, 03:50
ВИДЕО. Пике рассказал всю правду о разводе с Шакирой
ВИДЕО. Пике рассказал всю правду о разводе с Шакирой
Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует и опережает Шахтер на 6 очков
Футбол | 22.10.2024, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует и опережает Шахтер на 6 очков
Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует и опережает Шахтер на 6 очков
ФОТО. Наконец все увидели, как выглядит девушка Гави – она прекрасна
Футбол | 21.10.2024, 20:20
ФОТО. Наконец все увидели, как выглядит девушка Гави – она прекрасна
ФОТО. Наконец все увидели, как выглядит девушка Гави – она прекрасна
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
ну тогда надо признать ошибку и выгнать Лысака.
Ответить
+5
ILLUMINATOR
Интересно
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определена лучшая команда в истории спорта. Реал – лишь 7-й. Кто лидер?
Определена лучшая команда в истории спорта. Реал – лишь 7-й. Кто лидер?
21.10.2024, 07:07 9
Футбол
ФОТО. Красавица в столице. Первая ракетка Украины Костюк прибыла в Киев
ФОТО. Красавица в столице. Первая ракетка Украины Костюк прибыла в Киев
20.10.2024, 23:01 8
Теннис
ФОТО. Флойд Мейвезер купил 60 домов в Нью-Йорке одновременно
ФОТО. Флойд Мейвезер купил 60 домов в Нью-Йорке одновременно
21.10.2024, 02:50 2
Бокс
«Танцуют на костях наших воинов». Вернидуб сравнил Киев и Кривой Рог
«Танцуют на костях наших воинов». Вернидуб сравнил Киев и Кривой Рог
21.10.2024, 15:04 42
Футбол
Чисора без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
Чисора без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
21.10.2024, 07:29
Бокс
Вундеркинд Барселоны повторил рекорд Месси десятилетней давности
Вундеркинд Барселоны повторил рекорд Месси десятилетней давности
21.10.2024, 04:54
Футбол
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
22.10.2024, 07:11 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем