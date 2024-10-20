Бензема не остановить. Аль-Иттихад побеждает соперника

19 октября прошли матчи 7-го тура Профессиональной лиги Саудовской Аравии.

В центральной игре дня «Аль-Иттихад» принимал на своем поле Аль-Кадисию. Уже на 7-й минуте легендарный Карим Бензема открыл счет в матче. Еще в первом тайме соперник отыгрался, и это сделал Пер-Эмерик Обамеянг.

Второй тайм начался снова с гола Карима Бенземы, но арбитры его отменили из-за положения вне игры. Однако "Аль-Иттихад" все же довел свое преимущество на поле до результата на табло.

На 67-й минуте Мусса Диаби вывел свою команду вперед, а Марио Митай установил итоговый счет – 3:1.

Профессиональная лига. 19 октября. 7-й тур.

«Аль-Иттихад» – «Аль-Кадисия» – 3:1

Голы: Бензема, 7, Диаби, 67, Митай, 81 – Обамеянг, 20.

«Аль-Раед» – «Аль-Вахда» – 2:2

Голы: Саюд, 53, Сахли, 65 – Нуур, 47, Ходари, 90+5.

«Дамак» – «Аль-Таавун» – 2:2

Голы: Диалло, 60, Н'Куду, 77 – Барроу, 27, Адам, 85.