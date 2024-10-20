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Саудовская Аравия
20 октября 2024, 07:42 | Обновлено 20 октября 2024, 07:56
101
0

Бензема не остановить. Аль-Иттихад побеждает соперника

19 октября были сыграны матчи 7-го тура Профессиональной лиги

20 октября 2024, 07:42 | Обновлено 20 октября 2024, 07:56
101
0
Бензема не остановить. Аль-Иттихад побеждает соперника
ФК Аль-Иттихад. Карим Бензема (в центре)

19 октября прошли матчи 7-го тура Профессиональной лиги Саудовской Аравии.

В центральной игре дня «Аль-Иттихад» принимал на своем поле Аль-Кадисию. Уже на 7-й минуте легендарный Карим Бензема открыл счет в матче. Еще в первом тайме соперник отыгрался, и это сделал Пер-Эмерик Обамеянг.

Второй тайм начался снова с гола Карима Бенземы, но арбитры его отменили из-за положения вне игры. Однако "Аль-Иттихад" все же довел свое преимущество на поле до результата на табло.

На 67-й минуте Мусса Диаби вывел свою команду вперед, а Марио Митай установил итоговый счет – 3:1.

Профессиональная лига. 19 октября. 7-й тур.

«Аль-Иттихад»«Аль-Кадисия» – 3:1

Голы: Бензема, 7, Диаби, 67, Митай, 81 – Обамеянг, 20.

«Аль-Раед» – «Аль-Вахда» – 2:2

Голы: Саюд, 53, Сахли, 65 – Нуур, 47, Ходари, 90+5.

«Дамак» – «Аль-Таавун» – 2:2

Голы: Диалло, 60, Н'Куду, 77 – Барроу, 27, Адам, 85.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Хиляль 7 7 0 0 21 - 6 21
2 Аль-Иттихад 7 6 0 1 20 - 8 18
3 Аль-Наср Эр-Рияд 7 5 2 0 16 - 4 17
4 Аль-Шабаб Эр-Рияд 7 4 0 3 6 - 5 12
5 Аль-Таавун 7 3 2 2 9 - 6 11
6 Аль-Ахли Джидда 7 3 1 3 11 - 7 10
7 Аль-Кадисия 7 3 1 3 7 - 6 10
8 Аль-Рияд 6 3 1 2 10 - 11 10
9 Аль-Иттифак 6 3 1 2 5 - 6 10
10 Аль-Раед 7 2 2 3 11 - 8 8
11 Дамак 7 2 1 4 10 - 12 7
12 Аль-Оруба 6 2 1 3 6 - 10 7
13 Аль-Халидж 7 2 1 4 3 - 10 7
14 Аль-Вахда Мекка 7 1 3 3 10 - 18 6
15 Аль-Фейха 7 1 2 4 5 - 15 5
16 Аль-Холуд 6 1 1 4 7 - 12 4
17 Аль-Ахдуд 6 1 1 4 6 - 11 4
18 Аль-Фатех 6 1 0 5 4 - 12 3
Полная таблица

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Аль-Иттихад Джидда чемпионат Саудовской Аравии по футболу Карим Бензема Аль-Кадисия Аль-Раед Аль-Вахда Абу-Даби Дамак Аль-Таавун
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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