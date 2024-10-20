Бензема не остановить. Аль-Иттихад побеждает соперника
19 октября были сыграны матчи 7-го тура Профессиональной лиги
19 октября прошли матчи 7-го тура Профессиональной лиги Саудовской Аравии.
В центральной игре дня «Аль-Иттихад» принимал на своем поле Аль-Кадисию. Уже на 7-й минуте легендарный Карим Бензема открыл счет в матче. Еще в первом тайме соперник отыгрался, и это сделал Пер-Эмерик Обамеянг.
Второй тайм начался снова с гола Карима Бенземы, но арбитры его отменили из-за положения вне игры. Однако "Аль-Иттихад" все же довел свое преимущество на поле до результата на табло.
На 67-й минуте Мусса Диаби вывел свою команду вперед, а Марио Митай установил итоговый счет – 3:1.
Профессиональная лига. 19 октября. 7-й тур.
«Аль-Иттихад» – «Аль-Кадисия» – 3:1
Голы: Бензема, 7, Диаби, 67, Митай, 81 – Обамеянг, 20.
«Аль-Раед» – «Аль-Вахда» – 2:2
Голы: Саюд, 53, Сахли, 65 – Нуур, 47, Ходари, 90+5.
«Дамак» – «Аль-Таавун» – 2:2
Голы: Диалло, 60, Н'Куду, 77 – Барроу, 27, Адам, 85.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Хиляль
|7
|7
|0
|0
|21 - 6
|21
|2
|Аль-Иттихад
|7
|6
|0
|1
|20 - 8
|18
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|7
|5
|2
|0
|16 - 4
|17
|4
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|7
|4
|0
|3
|6 - 5
|12
|5
|Аль-Таавун
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|6
|Аль-Ахли Джидда
|7
|3
|1
|3
|11 - 7
|10
|7
|Аль-Кадисия
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|8
|Аль-Рияд
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|9
|Аль-Иттифак
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|10
|Аль-Раед
|7
|2
|2
|3
|11 - 8
|8
|11
|Дамак
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|12
|Аль-Оруба
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|13
|Аль-Халидж
|7
|2
|1
|4
|3 - 10
|7
|14
|Аль-Вахда Мекка
|7
|1
|3
|3
|10 - 18
|6
|15
|Аль-Фейха
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|16
|Аль-Холуд
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|17
|Аль-Ахдуд
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|18
|Аль-Фатех
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
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