ВИДЕО. Роналду с сыном присутствуют на шоу PFL Super Fights

В вечер с 19 на 20 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит шоу PFL Super Fights. Главным событием вечера станет бой между экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну из Камеруна (17-3) и чемпионом PFL 2023 Ренаном Феррейрой из Бразилии (13-3).

На бою присутствуют много звездных гостей. Мероприятие посетил знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду. Камеры поймали момент, как игрок саудовского «Аль-Насра» смотрит шоу вместе со своим сыном Криштиану Роналду-младшим.

CR7 Cage-side for Battle of the Giants!



