Мареска советует Мудрику уйти в аренду. Челси нашел подходящий клуб

23-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб зимой 2024 года.

По информации французского издания Sport, к украинцу активный интерес проявляет французский «Марсель», который хочет арендовать Мудрика уже этой зимой. Отмечается, что «Челси» готов отпустить Мудрика в аренду для его дальнейшего развития, этого же мнения придерживается и наставник «синих» Энцо Мареска. Тренер дал понять украинцу, что ему есть над чем работать, если он хочет стать основным игроком в «Челси».

В активе Мудрика за «Челси» в сезоне 2024/25 два ассиста.

Ранее бывший игрок «Челси» Джейсон Канди раскритиковал игру 23-летнего украинского вингера Михаила Мудрика и дал ему совет относительно будущего.