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  4. Мареска советует Мудрику уйти в аренду. Челси нашел подходящий клуб
Англия
19 октября 2024, 23:18 | Обновлено 19 октября 2024, 23:33
1783
27

Мареска советует Мудрику уйти в аренду. Челси нашел подходящий клуб

Украинский вингер может перейти в «Марсель»

19 октября 2024, 23:18 | Обновлено 19 октября 2024, 23:33
1783
27
Мареска советует Мудрику уйти в аренду. Челси нашел подходящий клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

23-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб зимой 2024 года.

По информации французского издания Sport, к украинцу активный интерес проявляет французский «Марсель», который хочет арендовать Мудрика уже этой зимой. Отмечается, что «Челси» готов отпустить Мудрика в аренду для его дальнейшего развития, этого же мнения придерживается и наставник «синих» Энцо Мареска. Тренер дал понять украинцу, что ему есть над чем работать, если он хочет стать основным игроком в «Челси».

В активе Мудрика за «Челси» в сезоне 2024/25 два ассиста.

Ранее бывший игрок «Челси» Джейсон Канди раскритиковал игру 23-летнего украинского вингера Михаила Мудрика и дал ему совет относительно будущего.

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Дмитро Олійник Источник: Sport.fr
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Test
Хоч читайте, що пишете?
Проявляє інтерес французький : Хто? Який? 
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TolsTIyELF
ему нужно в Испанию. Барселона лучше всего, но и Бетис тоже норм.
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0
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AK.228
Надо переходить 
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Fitness.sports
8 игр и 3 голевые передачи
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