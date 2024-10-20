Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Максим ЗАДЕРАКА: «Матч с Зарей по-своему принципиальный»
Украина. Премьер лига
20 октября 2024, 09:18 |
27
0

Максим ЗАДЕРАКА: «Матч с Зарей по-своему принципиальный»

Полузащитник «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча против «Зари»

20 октября 2024, 09:18 |
27
0
Максим ЗАДЕРАКА: «Матч с Зарей по-своему принципиальный»
УПЛ. Максим Задерака

Полузащитник «Кривбасса» Максим Задерака поделился ожиданиями от матча 10-го тура УПЛ против луганской «Зари».

– Максим, насколько матч с «Зарей» принципиальный для нашей команды? Ведь некоторые игроки «Кривбасса» защищали цвета луганчан, а Юрий Вернидуб возглавлял эту команду долгое время.

– По-своему, конечно, принципиальный. Во-первых, очень интересно играть прости экс-команды и всегда хочется побеждать в таких матчах. Поэтому, я уверен, что это будет очень интересное противостояние, как для нашего тренерского штаба, так и для ребят. Мы ждем этого матча.

– «Заря» – наш сосед в турнирной таблице. Какие бы сильные стороны этого соперника ты отметил?

– Это очень крепкая команда, которая быстро вылетает из обороны в атаку. Очень много скоростных игроков, очень сильные фланги. Поэтому будет очень тяжело с этой командой.

– Джихад Бизимана отличись победным голом за сборную Руанды. Уже поздравили Джихада с голом, видели как это произошло?

– Да, видели, как он забил. Мы его поздравим, когда он вернется к нам. Мы поздравляем его с победой и с таким эмоциональным голом на последних минутах. Поэтому вся команда очень рада за него.

Матч «Заря» – «Кривбасс» состоится 20 октября в 18:00 по киевскому времени.

По теме:
Хрвое ИЛИЧ: «Для обеих команд это будет непростая игра»
ЛНЗ – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ванат, сделав дубль в матче с Оболонью, отметил двойной юбилей
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Кривбасс Максим Задерака
Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первое поражение в сезоне. Борнмут Забарного огорчил Арсенал в матче АПЛ
Футбол | 19 октября 2024, 21:26 17
Первое поражение в сезоне. Борнмут Забарного огорчил Арсенал в матче АПЛ
Первое поражение в сезоне. Борнмут Забарного огорчил Арсенал в матче АПЛ

Команда украинца выиграла 2:0

ВИДЕО. Хищник почувствовал кровь. Как Нганну вырубил бразильца Феррейру
MMA | 20 октября 2024, 02:38 1
ВИДЕО. Хищник почувствовал кровь. Как Нганну вырубил бразильца Феррейру
ВИДЕО. Хищник почувствовал кровь. Как Нганну вырубил бразильца Феррейру

В Эр-Рияде состоялось больше шоу смешанных единоборство PFL Super Fights

Тайсон Фьюри заявил о бое с тем, с кем ранее не вышел бы на ринг ни за что
Бокс | 19.10.2024, 12:38
Тайсон Фьюри заявил о бое с тем, с кем ранее не вышел бы на ринг ни за что
Тайсон Фьюри заявил о бое с тем, с кем ранее не вышел бы на ринг ни за что
С кем сыграют Месси и Кривцов? Определены все участники плей-офф MLS 2024
Футбол | 20.10.2024, 09:15
С кем сыграют Месси и Кривцов? Определены все участники плей-офф MLS 2024
С кем сыграют Месси и Кривцов? Определены все участники плей-офф MLS 2024
Вновь лидеры. Александрия уверенно переиграла Ворсклу
Футбол | 19.10.2024, 15:38
Вновь лидеры. Александрия уверенно переиграла Ворсклу
Вновь лидеры. Александрия уверенно переиграла Ворсклу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определен лучший игрок, который не выигрывал ЗМ. Неймар – 7-й. Кто лидер?
Определен лучший игрок, который не выигрывал ЗМ. Неймар – 7-й. Кто лидер?
19.10.2024, 07:10 3
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис назвал победителя боя Майк Тайсон – Джейк Пол
Легендарный Леннокс Льюис назвал победителя боя Майк Тайсон – Джейк Пол
18.10.2024, 08:33
Бокс
Джордж Форман назвал трех лучших панчеров в истории бокса
Джордж Форман назвал трех лучших панчеров в истории бокса
19.10.2024, 08:19
Бокс
Экс-арбитр ФИФА пояснил, почему не засчитан гол в ворота Шахтера на 90+3-й
Экс-арбитр ФИФА пояснил, почему не засчитан гол в ворота Шахтера на 90+3-й
18.10.2024, 23:59 4
Футбол
«Если снова проиграет...» Фроч оценил будущее Фьюри после реванша с Усиком
«Если снова проиграет...» Фроч оценил будущее Фьюри после реванша с Усиком
18.10.2024, 13:58
Бокс
Сделали все сами. Динамо уверенно разгромило Оболонь в дерби
Сделали все сами. Динамо уверенно разгромило Оболонь в дерби
19.10.2024, 17:29 184
Футбол
Оболонь – Динамо – 1:5. Дубль Ваната, автогол Михавко. Обзор матча
Оболонь – Динамо – 1:5. Дубль Ваната, автогол Михавко. Обзор матча
19.10.2024, 18:10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем