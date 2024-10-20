Максим ЗАДЕРАКА: «Матч с Зарей по-своему принципиальный»

Полузащитник «Кривбасса» Максим Задерака поделился ожиданиями от матча 10-го тура УПЛ против луганской «Зари».

– Максим, насколько матч с «Зарей» принципиальный для нашей команды? Ведь некоторые игроки «Кривбасса» защищали цвета луганчан, а Юрий Вернидуб возглавлял эту команду долгое время.

– По-своему, конечно, принципиальный. Во-первых, очень интересно играть прости экс-команды и всегда хочется побеждать в таких матчах. Поэтому, я уверен, что это будет очень интересное противостояние, как для нашего тренерского штаба, так и для ребят. Мы ждем этого матча.

– «Заря» – наш сосед в турнирной таблице. Какие бы сильные стороны этого соперника ты отметил?

– Это очень крепкая команда, которая быстро вылетает из обороны в атаку. Очень много скоростных игроков, очень сильные фланги. Поэтому будет очень тяжело с этой командой.

– Джихад Бизимана отличись победным голом за сборную Руанды. Уже поздравили Джихада с голом, видели как это произошло?

– Да, видели, как он забил. Мы его поздравим, когда он вернется к нам. Мы поздравляем его с победой и с таким эмоциональным голом на последних минутах. Поэтому вся команда очень рада за него.

Матч «Заря» – «Кривбасс» состоится 20 октября в 18:00 по киевскому времени.