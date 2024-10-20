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Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
20.10.2024 13:00 - : -
Ингулец
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Украина. Премьер лига
20 октября 2024, 02:07 |
16
0

ЛНЗ – Ингулец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги

20 октября 2024, 02:07 |
16
0
ЛНЗ – Ингулец. Текстовая трансляция матча
ФК ЛНЗ

В воскресенье, 20-го октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черкасский «ЛНЗ» и петровский «Ингулец». Матч пройдет в Черкассах, на поле стадиона «Центральный», начало в 13:00.

События воскресенья в национальном первенстве буде открывать матч между командами, которые осенью не добыли еще ни одной победы. А коллектив Василия Кобина и вовсе еще не знает, что такое набирать три очка за игру, после своего возвращения в «элиту». И вновь это будет выездная встреча для «Ингульца», который все никак не доберется до родного стадиона.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Ингулец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
ЛНЗ Черкассы
20 октбря 2024 -
13:00
Ингулец
Победа ЛНЗ 1.70 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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