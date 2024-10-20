ЛНЗ Черкассы

В воскресенье, 20-го октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черкасский «ЛНЗ» и петровский «Ингулец». Матч пройдет в Черкассах, на поле стадиона «Центральный», начало в 13:00.

События воскресенья в национальном первенстве буде открывать матч между командами, которые осенью не добыли еще ни одной победы. А коллектив Василия Кобина и вовсе еще не знает, что такое набирать три очка за игру, после своего возвращения в «элиту». И вновь это будет выездная встреча для «Ингульца», который все никак не доберется до родного стадиона.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Ингулец», за которой можно следить в украинской версии сайта.