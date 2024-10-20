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Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
20.10.2024 13:00 - : -
Ингулец
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Украина. Премьер лига
20 октября 2024, 08:04 | Обновлено 20 октября 2024, 09:19
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0

ЛНЗ – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Петровская команда в случае непроигрыша покинет последнее место в таблице

20 октября 2024, 08:04 | Обновлено 20 октября 2024, 09:19
145
0
ЛНЗ – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК ЛНЗ

В воскресенье, 20 октября, состоится матч 10 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть черкасский ЛНЗ и петровский «Ингулец». Игра пройдет в Черкассах на поле стадиона «Черкассы Арена», начало – в 13:00.

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ЛНЗ

Игра для клуба станет первой домашней за пять матчей, поскольку в Черкассах на стадионе меняли газон.

ЛНЗ занимает седьмое место в таблице, подтверждая реноме крепкого середняка. С явно более сильными соперниками команда проигрывает, а вот с явно более слабыми методично набирает очки.

Испанский тренер Карраско ставит команде атакующий футбол. Правда, такая тактика в игре прошлого тура перед матчами национальных сборных привела к тому, что команда разгромно проиграла «Шахтеру» со счетом 1:5.

Во время паузы спаррингов ЛНЗ не играл, отдав предпочтение тренировкам и двусторонним встречам. Отсутствовали из-за вояжей в национальные сборные Яшари, Ноникашвили и Ангелов.

Восстановился от травм Олив Тилль, который должен значительно усилить команду, также должны вернуться после повреждений Суареш, Дайко и Каплиенко.

Покинул команду ассистент главного тренера Юрий Дудник.

«Ингулец»

«Ингулец» продолжает неприятно удивлять. К уже давним скандалам с поломкой автобуса и неподготовкой стадиона к сдаче для эксплуатации присоединился еще один эпизод. Главный тренер Василий Кобин решил отчислить из команды вингера Ярослава Богунова из-за, как сказал Богунов, того, что тот не вписывается в действия команды, грешит индивидуальной игрой, много разговаривает и всем недоволен. Посмотрим, кто в конце концов будет прав. Кроме того, Богунов сообщил, что клуб ему не выплатил зарплату за последний месяц, хотя вряд ли с этим будут проблемы, поскольку владелец клуба не похож на человека, жалеющего деньги, разве дело пойдет на принцип.

Однако, возможно, Александру Поворознюку сейчас будет не до футбола, поскольку умер (обстоятельства неизвестны) его 34-летний сын Виталий.

Паузу на игры сборных «Ингулец» заполнил спаррингом с «Черноморцем». Игру удалось выиграть с счетом 1:0, гол забил Максим Скороход, который в команде находится на просмотре.

На данный момент «Ингулец» занимает последнее место в турнирной таблице, имея после четырех туров пять ничьих и четыре поражения.

Статистика встреч

Именно в УПЛ команды не встречались, а вообще провели между собой три поединка, в которых дважды выиграл ЛНЗ и раз была зафиксирована ничья.

Ориентировочные составы

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Муравский, Салиху, Пасич – Ноникашвили, Бойко – Олейник, Тилль, Момо – Молло

«Ингулец»: Паламарчук – Шершень, Виливальд, Малыш, Мельничук – Кисленко, Пятов – Билоцерковец, Волохатый, Сад – Козак

Прогноз на противостояние

Видимо, кризисный «Ингулец» не сумеет и из Черкасс увезти три очка. Но, конечно, бой даст, хотя вряд ли этим нивелирует высший класс игроков ЛНЗ.

Прогноз Sport.ua
ЛНЗ Черкассы
20 октбря 2024 -
13:00
Ингулец
ТБ 2 1.71 Сделать ставку
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ЛНЗ Черкассы Ингулец ЛНЗ - Ингулец чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига прогнозы
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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