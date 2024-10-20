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Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
20.10.2024 13:00 – FT 2 : 0
Ингулец
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Украина. Премьер лига
20 октября 2024, 15:00 | Обновлено 20 октября 2024, 15:30
510
0

Родные стены помогли. ЛНЗ в Черкассах переиграл Ингулец

Обе команды не справились с пробитием пенальти по ходу встречи

20 октября 2024, 15:00 | Обновлено 20 октября 2024, 15:30
510
0
Родные стены помогли. ЛНЗ в Черкассах переиграл Ингулец
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Наши оценки:

ЛНЗ (замены): Бойко – б/о, Авагимян – б/о, Г. Пасич – б/о, Олейник – б/о.

«Ингулец» (замены): Кисленко – 6,0, Пушкарев – 6,5, Сад – 6,0, Козыренко – б/о, Могильный – б/о.

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

ЛНЗ – «Ингулец» - 2:0

Голы: Путря, 35, 60

Предупреждения: Дайко, 45+1, Муравский, 69, Момо, 89 – Волохатый, 45+1, Резепов, 66, Сад, 72

На 15 минуте Шота Ноникашвили (ЛНЗ) не забил пенальти (вратарь).

На 45 минуте Максим Мельничук (Ингулец) не забил пенальти (вратарь).

ЛНЗ: Кучеренко – Топалов (Г. Пасич, 81), Муравский, Дайко, Салиху, Путря – Тилль (Олейник, 90+1), Яшари (Авагимян, 81), Ноникашвили – Момо, Халайла (Бойко, 76).

«Ингулец»: Паламарчук – Мельничук, Малыш, Виливальд, Дубилей – Пятов (Козыренко, 79), Волохатый, Лосенко (Кисленко, 69) – Белоцерковец (Могильный, 88), Ситало (Сад, 69), Резепов (Пушкарев, 69).

Арбитр: Назарий Дьордь (Ужгород).

Стадион: «Центральный» (Черкассы).

Удары (в створ): 10 (5) – 10 (3)
Угловые: 7 – 4
Оффсайды: 3 – 1.

ЛНЗ - ИНГУЛЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 11°C

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Ингулец отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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