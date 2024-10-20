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Украина. Премьер лига
20 октября 2024, 16:55 | Обновлено 20 октября 2024, 16:59
66
0

ЛНЗ – Ингулец – 2:0. Дубль Путри. Видео голов и обзор матча

20 октября состоялись матчи 10-го тура украинской Премьер-лиги

20 октября 2024, 16:55 | Обновлено 20 октября 2024, 16:59
66
0
ЛНЗ – Ингулец – 2:0. Дубль Путри. Видео голов и обзор матча
ФК ЛНЗ. Илья Путря (слева)

20 октября в рамках 10-го тура украинской Премьер-лиги встречались ЛНЗ и «Ингулец».

В этом матче было все для болельщиков: и два забитых гола, и два нереализованных пенальти. Много борьбы и интриги.

Уже на 15-й минуте Шота Ноникашвили (ЛНЗ) не реализовал пенальти. На 35-й Илья Путря открыл счёт для Черкас – 1:0. В первом тайме игроки «Ингульца» могли сравнять счёт, но Максим Мельничук не забил одиннадцатиметровый.

Во втором тайме Илья Путря удвоил преимущество ЛНЗ – 2:0.

Остальную часть игры подопечные Василия Кобина пытались забить хотя бы один мяч, но им это не удалось.

Премьер-лига Украины. 20 октября. 10-й тур

ЛНЗ – Ингулец – 2:0

Голы: Путря, 35, 60.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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