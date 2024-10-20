В воскресенье, 20 октября, в 13:00 состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором будут играть черкасский ЛНЗ и петровский «Ингулец».

Команды встретятся на стадионе «Черкассы-Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

ЛНЗ – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и др.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.