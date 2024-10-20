Украина. Премьер лига20 октября 2024, 09:22 | Обновлено 20 октября 2024, 10:00
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Ингулец
Игра начнется 20 октября в 13:00
20 октября 2024, 09:22 | Обновлено 20 октября 2024, 10:00
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В воскресенье, 20 октября, в 13:00 состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором будут играть черкасский ЛНЗ и петровский «Ингулец».
Команды встретятся на стадионе «Черкассы-Арена».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
ЛНЗ – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Телеканал доступен в сетях Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и др.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.
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