На обочине. 7 известных футболистов, которые уже год или более не играют

В жизни так бывает, что человек волею определенных обстоятельств не имеет возможности заниматься своей профессиональной деятельностью в течение какого-то времени. Футбол в этом аспекте не является исключением, и немало игроков в тот или иной момент карьеры выпадают из процесса, оказываясь буквально на обочине, в роли зрителей, болельщиков, аналитиков, да кого угодно, но только не активных участников.

Конечно, наиболее частой причиной для длительных перерывов, случающихся в профессиональной карьере игроков, являются проблемы со здоровьем. Впрочем, не только они приводят к продолжительным остановкам в выступлениях и сегодня мы предлагаем вам мини-рейтинг из семи известных футболистов, которые уже год (в одном случае почти, потому не судите строго, ведь фигуру речи еще никто не отменял) или даже более не имеют возможности играть.

Дополнить нас каждый читатель может посредством комментария, а пока – за дело…

Поль Погба

Возраст: 31 год

Гражданство: Франция

Клуб: «Ювентус»

Последний выход на поле на сегодня: 3 сентября 2023 года

Getty Images/Global Images Ukraine

Один из наиболее ярких игроков финальной части ЧМ-2018 Поль Погба, который еще несколько лет назад считался невероятно сильным хавбеком и входил в когорту лучших на своей позиции, сейчас переживает далеко не лучшие моменты в карьере. Свой последний на текущий момент официальный матч французский хавбек провел в составе «Ювентуса» еще 3 сентября минувшего года. Тогда Погба на 68-й минуте вышел на замену в игре против «Эмполи» (2:0), а после… После была дисквалификация за употребление запрещенного медицинского препарата, повышающего выработку тестостерона в организме.

Первоначально Погба был отлучен от профессионального футбола на четыре года, но в начале октября стало известно, что Поль выиграл апелляцию в Спортивном арбитражном суде, сократившим срок наказания до 18 месяцев. Это означает, что уже с января француз получит легальную возможность тренироваться со своей командой, а в марте 2025-го сможет вернуться на поле и вновь принимать участие в официальных матчах.

Что правда, скорее всего, играть Погба будет где-то в другом клубе, но не в «Ювентусе». Туринцы уже публично дали понять, что ведут активные консультации с игроком касательно расторжения контракта, чтобы уже в ближайшем будущем Поль получил возможность самостоятельно подыскивать себе новое место работы, а «Ювентус» смог существенно разгрузить зарплатную ведомость.

Санти Мина

Возраст: 28 лет

Гражданство: Испания

Клуб: – (свободный агент)

Последний выход на поле на сегодня: 31 мая 2023 года

Getty Images/Global Images Ukraine

Воспитанник академии «Сельты» Санти Мина, который летом 2015 года перебрался в «Валенсию» за 10 миллионов евро, а по состоянию на лето 2019-го оценивался на Transfermarkt уже в 30 миллионов евро, угробил свою карьеру тем, что вляпался в историю с сексуальным насилием, которое произошло летом 2017 года. Неприглядные подробности преступления форварда всплыли в декабре 2019 года, когда футболисту было предъявлено официальное обвинение, а судебный вердикт по делу Мина узнал весной 2022-го. Санти приговорили к четырем годам тюремного заключения, хотя изначально прокуратура настаивала на вдвое большем сроке.

Воспользовавшись правом на апелляцию, летом 2022 года Мина покинул Испанию, перебравшись на правах аренды из «Сельты» в саудовский «Аль-Шабаб». Однако летом минувшего года галисийский клуб все равно в одностороннем порядке расторг контракт с Санти, когда стало понятно, что дальнейшее нахождение того в «Сельте» является для нее чрезмерно токсичным. В итоге последним к настоящему моменту официальным матчем в карьере Мины является поединок саудовской Про-лиги между «Дамаком» и «Аль-Шабабом», который состоялся 31 мая 2023-го.

Тайрон Мингз

Возраст: 31 год

Гражданство: Англия

Клуб: «Астон Вилла»

Последний выход на поле на сегодня: 12 августа 2023 года

Getty Images/Global Images Ukraine

Центрбек «Астон Виллы» Тайрон Мингз не имеет проблем с законом или допинговыми правилами, однако также не играет уже очень продолжительное время. Свой последний к настоящему моменту официальный матч этот футболист провел 12 августа 2023 года. Это был первый тур прошлого розыгрыша английской Премьер-лиги, который завершился для «Астон Виллы» полным фиаско против «Ньюкасла» (1:5). Помимо болезненного поражения болельщиков, тренерский штаб и руководство бирмингемцев разочаровала еще и тяжелейшая травма Мингза, которую Тайрон получил по истечении получаса поединка.

Впоследствии у центрбека диагностировали разрыв крестообразной связки колена и с тех пор, а это уже более 400 дней, Мингз пребывает в лазарете. Он пропустил около 70 официальных матчей «Астон Виллы», но постепенно готовится вернуться на поле. В частности, Тайрона уже даже задействовали в поединке молодежной команды, где все прошло хорошо, а потому у бирмингемцев есть надежда, что вскоре они смогут получить долгожданное усиление в центр обороны, коим однозначно является Мингз, имеющий на своем счету 18 матчей за сборную Англии.

Гави

Возраст: 20 лет

Гражданство: Испания

Клуб: «Барселона»

Последний выход на поле на сегодня: 7 ноября 2023 года (клуб), 19 ноября 2023 года (сборная)

Getty Images/Global Images Ukraine

Гави чуть меньше года не выходил на поле, но без его присутствия в этом списке вряд ли можно было обойтись, учитывая то, как быстро и насколько уверенно хавбеку удалось ворваться в мир топового европейского футбола, где молодой футболист очень быстро утвердился в статусе основного игрока «Барселоны».

Свой последний на текущий момент официальный матч на клубном уровне Гави провел 7 ноября 2023-го. Это была игра групповой стадии Лиги чемпионов против «Шахтера», в которой хавбек отыграл 81 минуту, а каталонцы неожиданно проиграли команде Марино Пушича со счетом 0:1, что добавило боснийскому специалисту множество вистов на старте карьеры в донецком клубе.

19 ноября минувшего года Гави получил тяжелую травму колена в поединке за национальную сборную против Грузии. По этой причине хавбек пропустил финальную часть Евро-2024, а изначально его возвращение в строй планировалось аж на весну 2025-го. Но сейчас прогнозы по восстановлению Гави уже скорректированы и выглядят весьма оптимистично. В частности, испанские СМИ пишут, что хавбек сможет помочь «Барселоне» уже совсем скоро – после завершения октябрьской паузы на матчи национальных сборных.

Левен Кюрзава

Возраст: 32 года

Гражданство: Франция

Клуб: – (свободный агент)

Последний выход на поле на сегодня: 21 октября 2023 года

Getty Images/Global Images Ukraine

Воспитанник академии «Монако» Левен Кюрзава играл за «Пари Сен-Жермен» с лета 2015 года, когда за его трансфер монегаски сумели выторговать у парижан 25 миллионов евро. Всего за флагмана современного французского клубного футбола Кюрзава провел 154 официальных матча, в которых отличился 14 голами и 23 ассистами. Но в сезоне-2021/22 Левен потерял место в составе и впоследствии его карьера покатилась под откос. Аренда в «Фулхэме» в сезоне-2022/23 не исправила ситуацию, тем более что четыре заключительных месяца в Лондоне Кюрзава был вынужден провести в лазарете из-за разрыва боковой связки.

Вернувшись в ПСЖ, Кюрзава сыграл только один поединок в рамках минувшего розыгрыша французской Лиги 1. 21 октября фулбек вышел на последние восемь минут на замену в поединке со «Страсбуром» (3:0). А летом нынешнего года Левен покинул Париж в статусе свободного агента и сейчас оказался абсолютно невостребованным, хотя речь идет об экс-игроке сборной Франции (13 матчей, 1 гол).

Деле Алли

Возраст: 28 лет

Гражданство: Англия

Клуб: – (свободный агент)

Последний выход на поле на сегодня: 26 февраля 2023 года

Getty Images/Global Images Ukraine

Сложно поверить, что шесть с половиной лет назад Деле Алли по степени таланта и значимости сравнивали с другим тогдашним лидером «Тоттенхэма» Гарри Кейном, а его оценочная стоимость на Transfermarkt составляла 100 миллионов евро. Однако если Кейну удалось оправдать ожидания и стать топовым игроком для современного английского футбола, то вот Деле Алли довольно быстро «свернул не туда». Его карьера покатилась вниз, и вместо топовых клубов он в январе 2022 года на правах свободного агента ушел в «Эвертон», за который провел лишь 13 поединков, а вскоре был отправлен в аренду в «Бешикташ».

Летом нынешнего года Деле Алли покинул «Эвертон» и сейчас пребывает в статусе свободного агента. Свой последний к настоящему моменту официальный поединок хавбек провел 26 февраля 2023-го, когда вышел в стартовом составе «Бешикташа» на матч Суперлиги против «Антальяспора» (0:0), но уже после перерыва был заменен. Затем хавбек угодил в лазарет, выбраться из которого ему удалось лишь в начале весны 2024-го. Неудивительно, что в «Эвертоне» решили отказаться от экс-вундеркинда «Тоттенхэма», однако «ириски» позволяют Алли посещать клубную тренировочную базу для индивидуальных занятий, пока хавбек не найдет новый клуб. В британских СМИ пишут, что Деле даже имеет амбиции вернуться в сборную Англии, за которую ранее провел 37 матчей (3 гола) и сыграть с ней на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике. По крайней мере, каждый день на экране телефона хавбека ровно в 11:00 срабатывает мотивационное напоминание, содержащее только три слова: «World Cup 2026».

Неймар

Возраст: 32 года

Гражданство: Бразилия

Клуб: «Аль-Хиляль»

Последний выход на поле на сегодня: 3 октября 2023 года (клуб), 18 октября 2023 года (сборная)

Getty Images/Global Images Ukraine

18 октября минувшего года Неймар получил тяжелую травму колена в поединке за сборную Бразилии. В матче отбора на ЧМ-2026 против Уругвая (0:2) звезда саудовского «Аль-Хиляля», который потратил на трансфер 90 миллионов евро, провела на поле только 45 минут, после чего форварду потребовалась замена. За «Аль-Хиляль» Неймар успел сыграть только 5 матчей (1 гол, 3 ассиста), в результате чего чемпионство в Саудовской Аравии этой команде пришлось добывать без титулованного бразильца.

В настоящий момент Неймар готовится вернуться на поле, хотя пока непонятно, когда же это произойдет. Другая история, не имеющая ответа на текущий момент, заключается в том, где бразилец продолжит карьеру, ведь его контракт с «Аль-Хилялем» изначально был оформлен лишь на два года и истекает летом 2025-го. Впрочем, более детально о Неймаре мы не так давно рассказывали на Sport.ua в рамках отдельного материала, потому всем, кто не успел с ним ознакомиться, предлагаем сделать это прямо сейчас: