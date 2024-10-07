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Испания
07 октября 2024, 12:35 | Обновлено 07 октября 2024, 12:39
644
0

Барселона получит усиление состава после перерыва на матчи сборных

Гави близок к возвращению на поле

07 октября 2024, 12:35 | Обновлено 07 октября 2024, 12:39
644
0
Барселона получит усиление состава после перерыва на матчи сборных
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

Во время матча между Испанией и Грузией, который состоялся в ноябре прошлого года, Гави получил разрыв крестообразной связки колена. Полузащитник «Барселоны» был вынужден пропустить 11 месяцев.

Однако 20-летний футболист тренируется с командой уже несколько недель. По данным СМИ, испанец уже тренируется в полную силу, а это значит, что долгожданное возвращение в игру стремительно приближается.

По информации журналиста Фернандо Поло из Mundo Deportivo, главный тренер «Барселоны» Ханси Флик намерен включить Гави в заявку на следующий матч против «Севильи».

Если сообщения испанского журналиста подтвердятся, у молодого полузащитника появится шанс вернуться в игру после почти годового перерыва.

С момента своего дебюта за «Барселону» Гави сыграл в 111 матчах, забив семь голов и сделав 14 передач.

Команда под руководством Флика на данный момент является лидером Ла Лиги. Их преимущество над идущим вторым «Реалом» составляет три очка.

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Павло Павленко
Павло Павленко Sport.ua
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