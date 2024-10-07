Барселона получит усиление состава после перерыва на матчи сборных
Гави близок к возвращению на поле
Во время матча между Испанией и Грузией, который состоялся в ноябре прошлого года, Гави получил разрыв крестообразной связки колена. Полузащитник «Барселоны» был вынужден пропустить 11 месяцев.
Однако 20-летний футболист тренируется с командой уже несколько недель. По данным СМИ, испанец уже тренируется в полную силу, а это значит, что долгожданное возвращение в игру стремительно приближается.
По информации журналиста Фернандо Поло из Mundo Deportivo, главный тренер «Барселоны» Ханси Флик намерен включить Гави в заявку на следующий матч против «Севильи».
Если сообщения испанского журналиста подтвердятся, у молодого полузащитника появится шанс вернуться в игру после почти годового перерыва.
С момента своего дебюта за «Барселону» Гави сыграл в 111 матчах, забив семь голов и сделав 14 передач.
Команда под руководством Флика на данный момент является лидером Ла Лиги. Их преимущество над идущим вторым «Реалом» составляет три очка.
Hansi Flick rozważa to, aby Gavi znalazł się w kadrze na mecz z Sevillą. [@ffpolo × @Mariio_RB] (2️⃣)— BarcaInfo (@_BarcaInfo) October 7, 2024
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