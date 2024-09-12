Испания12 сентября 2024, 18:18 |
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ВИДЕО. Спустя 10 месяцев. Гави вернулся к тренировкам
Хавбек «Барселоны» восстановился после травмы
12 сентября 2024, 18:18 |
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Талантливый полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави сегодня возобновил тренировки с «Барселоной». Он впервые после травмы работал вместе с командой, но пока что только по частичной программе.
Напомним, Гави порвал крестообразные связки колена и повредил мениск еще в ноябре прошлого года в матче за сборную Испании против Грузии (победа 3:1) в отборе на Евро-2024.
Точные сроки возвращения Гави на поле по-прежнему не известны.
¡Primer entreno de Gavi con el grupo! pic.twitter.com/532XbQ8BXG— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 12, 2024
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