ВИДЕО. Спустя 10 месяцев. Гави вернулся к тренировкам

Талантливый полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави сегодня возобновил тренировки с «Барселоной». Он впервые после травмы работал вместе с командой, но пока что только по частичной программе.

Напомним, Гави порвал крестообразные связки колена и повредил мениск еще в ноябре прошлого года в матче за сборную Испании против Грузии (победа 3:1) в отборе на Евро-2024.

Точные сроки возвращения Гави на поле по-прежнему не известны.