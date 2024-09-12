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  4. ВИДЕО. Спустя 10 месяцев. Гави вернулся к тренировкам
Испания
12 сентября 2024, 18:18 |
41
0

ВИДЕО. Спустя 10 месяцев. Гави вернулся к тренировкам

Хавбек «Барселоны» восстановился после травмы

12 сентября 2024, 18:18 |
41
0
ВИДЕО. Спустя 10 месяцев. Гави вернулся к тренировкам
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

Талантливый полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави сегодня возобновил тренировки с «Барселоной». Он впервые после травмы работал вместе с командой, но пока что только по частичной программе.

Напомним, Гави порвал крестообразные связки колена и повредил мениск еще в ноябре прошлого года в матче за сборную Испании против Грузии (победа 3:1) в отборе на Евро-2024.

Точные сроки возвращения Гави на поле по-прежнему не известны.

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Гави Барселона видео травма травма колена
Олег Дидух Источник: ФК Барселона
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