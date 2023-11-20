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Испания
20 ноября 2023, 13:57 | Обновлено 20 ноября 2023, 13:58
461
0

Мимо Евро. Стало известно, сколько пропустит Гави из-за травмы

Полузащитник «Барселоны» выбыл на 7-9 месяцев

20 ноября 2023, 13:57 | Обновлено 20 ноября 2023, 13:58
461
0
Мимо Евро. Стало известно, сколько пропустит Гави из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

Полузащитник национальной сборной Испании и каталонской «Барселоны» Гави пропустит 7-9 месяцев из-за разрыва крестообразных связок колена и травмы мениска, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

19-летний футболист травмировался в матче против Грузии (3:1). Ожидается, что он пропустит не только весь клубный сезон 2023/24, но и чемпионат Европы 2024 года. Ложкой меда в бочке дегтя для фанатов «Барселоны» является то, что Гави должен вернуться во время предсезонной подготовки к следующей кампании.

В этом сезоне Гави сыграл 15 матчей за «Барселону», отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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Гави Барселона травма сборная Испании по футболу сборная Грузии по футболу Евро-2024 Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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