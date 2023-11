Мимо Евро. Стало известно, сколько пропустит Гави из-за травмы

Полузащитник национальной сборной Испании и каталонской «Барселоны» Гави пропустит 7-9 месяцев из-за разрыва крестообразных связок колена и травмы мениска, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

19-летний футболист травмировался в матче против Грузии (3:1). Ожидается, что он пропустит не только весь клубный сезон 2023/24, но и чемпионат Европы 2024 года. Ложкой меда в бочке дегтя для фанатов «Барселоны» является то, что Гави должен вернуться во время предсезонной подготовки к следующей кампании.

В этом сезоне Гави сыграл 15 матчей за «Барселону», отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

🇪🇸 Due to ACL plus meniscus injury, the expectation for Gavi is to be out at least for 7 months but it could be up to 8/9 total months.



He’s expected to miss Euro2024 too — back for the pre-season 2024/2025. pic.twitter.com/sR88o4hg1o