Мимо Евро. Стало известно, сколько пропустит Гави из-за травмы
Полузащитник «Барселоны» выбыл на 7-9 месяцев
Полузащитник национальной сборной Испании и каталонской «Барселоны» Гави пропустит 7-9 месяцев из-за разрыва крестообразных связок колена и травмы мениска, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
19-летний футболист травмировался в матче против Грузии (3:1). Ожидается, что он пропустит не только весь клубный сезон 2023/24, но и чемпионат Европы 2024 года. Ложкой меда в бочке дегтя для фанатов «Барселоны» является то, что Гави должен вернуться во время предсезонной подготовки к следующей кампании.
В этом сезоне Гави сыграл 15 матчей за «Барселону», отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
🇪🇸 Due to ACL plus meniscus injury, the expectation for Gavi is to be out at least for 7 months but it could be up to 8/9 total months.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 20, 2023
He’s expected to miss Euro2024 too — back for the pre-season 2024/2025. pic.twitter.com/sR88o4hg1o
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