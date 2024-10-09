СКАНАВИНО: «Погба покинет Ювентус и станет свободным агентом»
Осталось уладить юридические вопросы
31-летний французский полузащитник «Ювентуса» Поль Погба очень близок к тому, чтобы разорвать контракт с туринским клубом. Ситуацию прокомментировал генеральный директор команды Маурицио Сканавино.
«Мы подтверждаем, что ведем переговоры с Полем и его командой, чтобы найти решение вопроса. Окончательное решение уже принято, осталось только согласовать условия... Погба покинет «Ювентус» и станет свободным агентом», - цитирует Сканавино DailySports.
Ранее сообщалось, что Поль ведет переговоры с «Марселем» и сможет стать игроком французского клуба в январе следующего года.
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