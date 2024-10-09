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  4. СКАНАВИНО: «Погба покинет Ювентус и станет свободным агентом»
Италия
09 октября 2024, 18:30 | Обновлено 09 октября 2024, 19:18
372
1

СКАНАВИНО: «Погба покинет Ювентус и станет свободным агентом»

Осталось уладить юридические вопросы

09 октября 2024, 18:30 | Обновлено 09 октября 2024, 19:18
372
1
СКАНАВИНО: «Погба покинет Ювентус и станет свободным агентом»
www.juventus.com. Поль Погба

31-летний французский полузащитник «Ювентуса» Поль Погба очень близок к тому, чтобы разорвать контракт с туринским клубом. Ситуацию прокомментировал генеральный директор команды Маурицио Сканавино.

«Мы подтверждаем, что ведем переговоры с Полем и его командой, чтобы найти решение вопроса. Окончательное решение уже принято, осталось только согласовать условия... Погба покинет «Ювентус» и станет свободным агентом», - цитирует Сканавино DailySports.

Ранее сообщалось, что Поль ведет переговоры с «Марселем» и сможет стать игроком французского клуба в январе следующего года.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Поль Погба Ювентус расторжение контракта свободный агент
Олександр Сільченко Источник: Daily Sport
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Harun Bakircioğlu
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