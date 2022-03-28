Форварда Сельты могут посадить на 8 лет за изнасилование

Форвард «Сельты» Санти Мина может на длительный срок угодить за решетку.

Как сообщает источник, испанского футболиста обвиняют в изнасиловании девушки. Слушание по делу пройдут с 28 по 31 марта.

Отмечается, что Мина 16 июня 2017 года вошел в фургон своего друга Давида Голдара и совершил акт сексуального насилия над женщиной, которая находилась в фургоне.

За указанные действия прокуратура просит приговорить футболиста к восьми годам лишения свободы, запретить приближаться к потерпевшей на расстояние менее 500 метров в течение 10 лет и назначить испытательный срок продолжительностью в 10 лет.

В этом сезоне Мина сыграл 28 матчей за «Сельту», забил 7 мячей.