Форварда Сельты могут посадить на 8 лет за изнасилование

Форвард «Сельты» Санти Мина может на длительный срок угодить за решетку.
Как сообщает источник, испанского футболиста обвиняют в изнасиловании девушки. Слушание по делу пройдут с 28 по 31 марта.
Отмечается, что Мина 16 июня 2017 года вошел в фургон своего друга Давида Голдара и совершил акт сексуального насилия над женщиной, которая находилась в фургоне.
За указанные действия прокуратура просит приговорить футболиста к восьми годам лишения свободы, запретить приближаться к потерпевшей на расстояние менее 500 метров в течение 10 лет и назначить испытательный срок продолжительностью в 10 лет.
В этом сезоне Мина сыграл 28 матчей за «Сельту», забил 7 мячей.
Источник — Sport.es
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