«Значит у него есть яйца». Анчелотти высказался о ссоре звезд Реала
Главный тренер сливочных доволен действиями Джуда Беллингема
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал жест английского полузащитника Джуда Беллингема после упущенного момента бразильского вингера Винисиуса Жуниора в матче 10-го тура Ла Лиги против «Сельты» (2:1):
«Джуд Беллингем разозлился на Винисиуса? Я не заметил этого жеста. Но если он это сделал, значит, у него есть яйца. Мне это нравится. Они обнимались в конце игры».
В конце первого тайма Винисиус пошел в дриблинг и сумел пройти нескольких соперников, но вместо передачи на Беллингема пробил по воротам сам.
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