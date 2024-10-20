«Значит у него есть яйца». Анчелотти высказался о ссоре звезд Реала

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал жест английского полузащитника Джуда Беллингема после упущенного момента бразильского вингера Винисиуса Жуниора в матче 10-го тура Ла Лиги против «Сельты» (2:1):

«Джуд Беллингем разозлился на Винисиуса? Я не заметил этого жеста. Но если он это сделал, значит, у него есть яйца. Мне это нравится. Они обнимались в конце игры».

В конце первого тайма Винисиус пошел в дриблинг и сумел пройти нескольких соперников, но вместо передачи на Беллингема пробил по воротам сам.