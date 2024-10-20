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  4. «Значит у него есть яйца». Анчелотти высказался о ссоре звезд Реала
Испания
20 октября 2024, 09:33 |
2378
1

«Значит у него есть яйца». Анчелотти высказался о ссоре звезд Реала

Главный тренер сливочных доволен действиями Джуда Беллингема

20 октября 2024, 09:33 |
2378
1
«Значит у него есть яйца». Анчелотти высказался о ссоре звезд Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал жест английского полузащитника Джуда Беллингема после упущенного момента бразильского вингера Винисиуса Жуниора в матче 10-го тура Ла Лиги против «Сельты» (2:1):

«Джуд Беллингем разозлился на Винисиуса? Я не заметил этого жеста. Но если он это сделал, значит, у него есть яйца. Мне это нравится. Они обнимались в конце игры».

В конце первого тайма Винисиус пошел в дриблинг и сумел пройти нескольких соперников, но вместо передачи на Беллингема пробил по воротам сам.

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Джуд Беллингем Карло Анчелотти Сельта чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Сельта - Реал пресс-конференция
Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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Saar
Сварка? Де тут сварка!???? Це звичайні робочі моменти і спортивна злість!
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