Реал и Ман Сити нацелились на игрока сборной Италии. Он играет за Торино
Самуэле Риччи попал на радары топ-клубов
Мадридский «Реал» и английский «Манчестер Сити» интересуются итальянским полузащитником «Торино» Самуэле Риччи, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, оба клуба попытаются подписать 23-летнего футболиста после завершения сезона 2024/25.
В нынешней кампании Самуэле Риччи провел 9 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Италии в 28 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Самуэле Риччи интересуются «Интер», «Наполи» и «Милан».
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