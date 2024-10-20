Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал и Ман Сити нацелились на игрока сборной Италии. Он играет за Торино
Испания
20 октября 2024, 08:55 |
224
1

Реал и Ман Сити нацелились на игрока сборной Италии. Он играет за Торино

Самуэле Риччи попал на радары топ-клубов

20 октября 2024, 08:55 |
224
1
Реал и Ман Сити нацелились на игрока сборной Италии. Он играет за Торино
Getty Images/Global Images Ukraine. Самуэле Риччи

Мадридский «Реал» и английский «Манчестер Сити» интересуются итальянским полузащитником «Торино» Самуэле Риччи, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, оба клуба попытаются подписать 23-летнего футболиста после завершения сезона 2024/25.

В нынешней кампании Самуэле Риччи провел 9 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Италии в 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Самуэле Риччи интересуются «Интер», «Наполи» и «Милан».

По теме:
«Значит у него есть яйца». Анчелотти высказался о ссоре звезд Реала
Вулверхэмптон – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Где смотреть онлайн первое Эль-Классико в сезоне Реал Мадрид – Барселона
Торино Реал Мадрид Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первое поражение в сезоне. Борнмут Забарного огорчил Арсенал в матче АПЛ
Футбол | 19 октября 2024, 21:26 17
Первое поражение в сезоне. Борнмут Забарного огорчил Арсенал в матче АПЛ
Первое поражение в сезоне. Борнмут Забарного огорчил Арсенал в матче АПЛ

Команда украинца выиграла 2:0

На обочине. 7 известных футболистов, которые уже год или более не играют
Футбол | 20 октября 2024, 08:38 0
На обочине. 7 известных футболистов, которые уже год или более не играют
На обочине. 7 известных футболистов, которые уже год или более не играют

Причины у каждого свои, но сути дела это не меняет – они не играют в футбол…

Оболонь – Динамо – 1:5. Дубль Ваната, автогол Михавко. Обзор матча
Футбол | 19.10.2024, 18:10
Оболонь – Динамо – 1:5. Дубль Ваната, автогол Михавко. Обзор матча
Оболонь – Динамо – 1:5. Дубль Ваната, автогол Михавко. Обзор матча
Неожиданно разгромное поражение. Стародубцева покинула турнир в Гуанчжоу
Теннис | 20.10.2024, 07:35
Неожиданно разгромное поражение. Стародубцева покинула турнир в Гуанчжоу
Неожиданно разгромное поражение. Стародубцева покинула турнир в Гуанчжоу
Тайсон Фьюри заявил о бое с тем, с кем ранее не вышел бы на ринг ни за что
Бокс | 19.10.2024, 12:38
Тайсон Фьюри заявил о бое с тем, с кем ранее не вышел бы на ринг ни за что
Тайсон Фьюри заявил о бое с тем, с кем ранее не вышел бы на ринг ни за что
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Італійці на розхват: Калафьорі , К'єза, Вікаріо тепер Річі! Браво талантам!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Если снова проиграет...» Фроч оценил будущее Фьюри после реванша с Усиком
«Если снова проиграет...» Фроч оценил будущее Фьюри после реванша с Усиком
18.10.2024, 13:58
Бокс
Ушла, чтобы вернуться. 9-я ракетка мира передумала завершать карьеру
Ушла, чтобы вернуться. 9-я ракетка мира передумала завершать карьеру
18.10.2024, 09:52 8
Теннис
Скромная победа перед визитом в Лондон. Шахтер обыграл Колос
Скромная победа перед визитом в Лондон. Шахтер обыграл Колос
18.10.2024, 19:52 117
Футбол
ВИДЕО. Крики боли. Почему отменили гол Колоса в ворота Шахтера на 90+3-й?
ВИДЕО. Крики боли. Почему отменили гол Колоса в ворота Шахтера на 90+3-й?
18.10.2024, 22:05 20
Футбол
Шовковский оценил разгром в матче УПЛ и рассказал о проблемах Ярмоленко
Шовковский оценил разгром в матче УПЛ и рассказал о проблемах Ярмоленко
19.10.2024, 17:46 2
Футбол
Определен лучший игрок, который не выигрывал ЗМ. Неймар – 7-й. Кто лидер?
Определен лучший игрок, который не выигрывал ЗМ. Неймар – 7-й. Кто лидер?
19.10.2024, 07:10 3
Футбол
Челси хочет подписать украинца на £65 млн. Мудрик – ключ для сделки
Челси хочет подписать украинца на £65 млн. Мудрик – ключ для сделки
19.10.2024, 07:54 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем