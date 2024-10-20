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  4. Роман ДИДЫК: «Главное – не отходить от своих игровых принципов»
Украина. Премьер лига
20 октября 2024, 10:24 |
82
0

Роман ДИДЫК: «Главное – не отходить от своих игровых принципов»

Защитник «Руха» поделился ожиданиями от матча против «Карпат»

20 октября 2024, 10:24 |
82
0
Роман ДИДЫК: «Главное – не отходить от своих игровых принципов»
ФК Рух. Роман Дидык

Защитник львовского «Руха» Роман Дидык поделился ожиданиями от матча 10-го тура УПЛ против «Карпат»:

«Во время паузы на матчи сборных команда поработала над позиционной атакой и выходом из обороны. В последних матчах у нас не все удавалось в этих игровых аспектах, поэтому на тренировках основные акценты были именно на этом.

«Карпаты» имеют в своем составе качественных футболистов, которые хорошо играют на мяче. Но нам прежде всего нужно обращать внимание на свою игру. Главное – не отходить от своих игровых принципов. Это первое дерби между «Рухом» и «Карпатами», поэтому следует подготовиться к этому матчу на все 100%.

Для нас очень важна поддержка наших болельщиков. На домашних матчах мы чувствуем поддержку «12 игрока». Поэтому хочу пригласить всех фанатов «Руха» прийти в понедельник на стадион и поддержать команду».

Матч «Рух» – «Карпаты» состоится 21 октября в 18:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Рух Львов
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