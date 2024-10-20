Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хрвое ИЛИЧ: «Для обеих команд это будет непростая игра»
Украина. Премьер лига
20 октября 2024, 08:37 |
95
0

Хрвое ИЛИЧ: «Для обеих команд это будет непростая игра»

Полузащитник «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча против «Зари»

20 октября 2024, 08:37 |
95
0
Хрвое ИЛИЧ: «Для обеих команд это будет непростая игра»
ФК Кривбасс. Хрвое Илич

Полузащитник «Кривбасса» Хрвое Илич поделился ожиданиями от матча 10-го тура УПЛ против луганской «Зари».

– Хрвое, впереди игра против «Зари». Какое настроение в команде?

– Да наш грядущий соперник – «Заря». Для обеих команд игра будет не простая. К тому же мы играем не дома, но мы имели время для подготовки из-за паузы в чемпионате. Я считаю, что мы хорошо работали на тренировках. Также сыграли товарищескую игру против «Александрии», в которой, правда, мы не смогли победить. Однако мы показали неплохой футбол и выполнили то, что от нас хотели тренеры. Поэтому мы готовы к матчу против «Зари», мы настраиваемся на максимальный результат, как и в каждом другом матче.

– Ты принял участие в этом сезоне в двух матчах, получив не так много времени. Как оценишь сейчас свои физические кондиции?

– Я сыграл только два матча: 15 минут в первом матче и 20 минут во втором. Но в спарринге против «Александрии» я отыграл все 90 минут, после чего чувствовал себя прекрасно. Уже прошел месяц, как я вернулся в Клуб. Все это время я упорно тренируюсь с командой, поэтому, считаю, что мои физические кондиции становятся все лучше с каждым днем. Что меня очень радует.

Матч «Заря» – «Кривбасс» состоится 20 октября в 18:00 по киевскому времени.

По теме:
Максим ЗАДЕРАКА: «Матч с Зарей по-своему принципиальный»
ЛНЗ – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ванат, сделав дубль в матче с Оболонью, отметил двойной юбилей
Хрвое Илич чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Кривбасс
Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победа без турнирной мотивации. Сборная Украины обыграла Чехию
Футзал | 19 октября 2024, 21:35 1
Победа без турнирной мотивации. Сборная Украины обыграла Чехию
Победа без турнирной мотивации. Сборная Украины обыграла Чехию

Украинки не сумели выйти в элит-раунд квалификации ЧМ-2025

Черноморец – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 20 октября 2024, 08:15 2
Черноморец – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Черноморец – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Верес» наступает «морякам» на пятки

«Я тоже так думал». Легендарный Форман назвал боксера, который его копия
Бокс | 19.10.2024, 09:49
«Я тоже так думал». Легендарный Форман назвал боксера, который его копия
«Я тоже так думал». Легендарный Форман назвал боксера, который его копия
Вновь лидеры. Александрия уверенно переиграла Ворсклу
Футбол | 19.10.2024, 15:38
Вновь лидеры. Александрия уверенно переиграла Ворсклу
Вновь лидеры. Александрия уверенно переиграла Ворсклу
Команда Слота: как выглядит Ливерпуль после Клоппа
Футбол | 20.10.2024, 08:12
Команда Слота: как выглядит Ливерпуль после Клоппа
Команда Слота: как выглядит Ливерпуль после Клоппа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Провал Динамо в Лиге Европы. Что устроил Ярмоленко в раздевалке киевлян?
Провал Динамо в Лиге Европы. Что устроил Ярмоленко в раздевалке киевлян?
18.10.2024, 11:18 1
Футбол
Челси хочет подписать украинца на £65 млн. Мудрик – ключ для сделки
Челси хочет подписать украинца на £65 млн. Мудрик – ключ для сделки
19.10.2024, 07:54 27
Футбол
ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7
ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7
19.10.2024, 09:09 6
Футбол
«Если снова проиграет...» Фроч оценил будущее Фьюри после реванша с Усиком
«Если снова проиграет...» Фроч оценил будущее Фьюри после реванша с Усиком
18.10.2024, 13:58
Бокс
Оболонь – Динамо – 1:5. Дубль Ваната, автогол Михавко. Обзор матча
Оболонь – Динамо – 1:5. Дубль Ваната, автогол Михавко. Обзор матча
19.10.2024, 18:10
Футбол
Скромная победа перед визитом в Лондон. Шахтер обыграл Колос
Скромная победа перед визитом в Лондон. Шахтер обыграл Колос
18.10.2024, 19:52 117
Футбол
ВИДЕО. Фейл года. Игрок забил гол, закинув мяч из аута в ворота
ВИДЕО. Фейл года. Игрок забил гол, закинув мяч из аута в ворота
19.10.2024, 08:59 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем