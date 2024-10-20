Хрвое ИЛИЧ: «Для обеих команд это будет непростая игра»

Полузащитник «Кривбасса» Хрвое Илич поделился ожиданиями от матча 10-го тура УПЛ против луганской «Зари».

– Хрвое, впереди игра против «Зари». Какое настроение в команде?

– Да наш грядущий соперник – «Заря». Для обеих команд игра будет не простая. К тому же мы играем не дома, но мы имели время для подготовки из-за паузы в чемпионате. Я считаю, что мы хорошо работали на тренировках. Также сыграли товарищескую игру против «Александрии», в которой, правда, мы не смогли победить. Однако мы показали неплохой футбол и выполнили то, что от нас хотели тренеры. Поэтому мы готовы к матчу против «Зари», мы настраиваемся на максимальный результат, как и в каждом другом матче.

– Ты принял участие в этом сезоне в двух матчах, получив не так много времени. Как оценишь сейчас свои физические кондиции?

– Я сыграл только два матча: 15 минут в первом матче и 20 минут во втором. Но в спарринге против «Александрии» я отыграл все 90 минут, после чего чувствовал себя прекрасно. Уже прошел месяц, как я вернулся в Клуб. Все это время я упорно тренируюсь с командой, поэтому, считаю, что мои физические кондиции становятся все лучше с каждым днем. Что меня очень радует.

Матч «Заря» – «Кривбасс» состоится 20 октября в 18:00 по киевскому времени.