«Что-то ему мешает». Украинский тренер высказался о Мудрике
Олег Голодюк считает, что Михаил не может раскрыть свой потенциал из-за психологических проблем
Главный тренер юношеской команды львовских «Карпат» Олег Голодюк высказался об украинском вингере лондонского «Челси» Михаиле Мудрике.
– Мудрик уже почти два года находится в «Челси», однако существенного прогресса в его результативности не видно. У вас есть этому объяснение?
– Со стороны я могу видеть, что есть какие-то психологические моменты. Невероятно одаренный игрок, но не может на полную раскрыться. Время постепенно идет, на него давит результат, потому что он был куплен за бешеные деньги. Что-то ему мешает. Если он справится с психологическими моментами, то у него все должно получиться. Возможно, для уверенности ему необходимо забить пару голов и отдать несколько ассистов, и после этого дела пойдут вверх.
– Мудрику лучше продолжать пробиваться в «Челси» или есть смысл задуматься над сменой команды?
– Если он не будет играть, или будет каждую игру начинать на скамейке запасных, то... Для каждого футболиста самое важное – это игровая практика. В запасе теряется уверенность. Где будет выступать Мудрик? Думаю, даже если он решит уйти в аренду, то будет очень много заинтересованных кубов в его услугах.
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