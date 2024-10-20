«Что-то ему мешает». Украинский тренер высказался о Мудрике

Главный тренер юношеской команды львовских «Карпат» Олег Голодюк высказался об украинском вингере лондонского «Челси» Михаиле Мудрике.

– Мудрик уже почти два года находится в «Челси», однако существенного прогресса в его результативности не видно. У вас есть этому объяснение?

– Со стороны я могу видеть, что есть какие-то психологические моменты. Невероятно одаренный игрок, но не может на полную раскрыться. Время постепенно идет, на него давит результат, потому что он был куплен за бешеные деньги. Что-то ему мешает. Если он справится с психологическими моментами, то у него все должно получиться. Возможно, для уверенности ему необходимо забить пару голов и отдать несколько ассистов, и после этого дела пойдут вверх.

– Мудрику лучше продолжать пробиваться в «Челси» или есть смысл задуматься над сменой команды?

– Если он не будет играть, или будет каждую игру начинать на скамейке запасных, то... Для каждого футболиста самое важное – это игровая практика. В запасе теряется уверенность. Где будет выступать Мудрик? Думаю, даже если он решит уйти в аренду, то будет очень много заинтересованных кубов в его услугах.