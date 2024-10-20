ФОТО. Уроженка Киева ответила ставочнику, отметив его жену
Новая и гениальная реакция на оскорбления хейтеров от Евы Лис
Уроженка Киева Ева Лис, которая выступает под флагом Германии, нашла новый способ, как проучить хейтеров.
Теннисистке в Direct в Instagram написал мужчина, который был недоволен ее выступлением в матче 1/2 финала турнира WTA 250 в Осаке (Япония) против Аои Ито (Лис проиграла 7:6, 2:6, 3:6).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Лис просто сделала скриншот сообщения хейтера, опубликовала к себе в сториз и отметила его жену:
«Почему ваш мужчина оскорбляет 22-летнюю в Instagram?», – написала Ева.
ФОТО. Теннисистка с украинскими корнями ответила ставочнику, отметив его жену
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