ФОТО. Уроженка Киева ответила ставочнику, отметив его жену

Уроженка Киева Ева Лис, которая выступает под флагом Германии, нашла новый способ, как проучить хейтеров.

Теннисистке в Direct в Instagram написал мужчина, который был недоволен ее выступлением в матче 1/2 финала турнира WTA 250 в Осаке (Япония) против Аои Ито (Лис проиграла 7:6, 2:6, 3:6).

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Лис просто сделала скриншот сообщения хейтера, опубликовала к себе в сториз и отметила его жену:

«Почему ваш мужчина оскорбляет 22-летнюю в Instagram?», – написала Ева.

ФОТО. Теннисистка с украинскими корнями ответила ставочнику, отметив его жену