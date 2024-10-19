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  4. Шовковский оценил разгром в матче УПЛ и рассказал о проблемах Ярмоленко
Украина. Премьер лига
19 октября 2024, 17:46 | Обновлено 19 октября 2024, 17:50
1265
1

Шовковский оценил разгром в матче УПЛ и рассказал о проблемах Ярмоленко

Киевляне остаются лидерами УПЛ

19 октября 2024, 17:46 | Обновлено 19 октября 2024, 17:50
1265
1
Шовковский оценил разгром в матче УПЛ и рассказал о проблемах Ярмоленко
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

В рамках 10-го тура чемпионата состоялось киевское дерби между Оболонью и Динамо. Динамо уверенно выиграло со счетом 5:1 и вернулось на первую позицию в чемпионате.

Игру прокомментировал наставник Александр Шовковский.

«Непросто даются матчи после возвращения игроков из сборных. Логистика сложная, а игроки молодежной сборной только вернулись и даже полноценную тренировку провести не могли. Рад, что восстановился Бражко, но, к сожалению, есть проблемы с ахиллом у Ярмоленко, который будет вынужден продолжить лечение».

«Пихаленок только начал работу, есть проблемы у Шепелева. Нагрузка есть, и она большая, игроки не успевают восстановиться, и это проблема современного футбола».

«Снова автогол Михавко? Шутим, что без гола не уходит с поля. Поддерживаем его, такое случается», – сказал Шовковский.

По теме:
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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Динамо Тарас Михавко Александр Шовковский Андрей Ярмоленко Александр Пихаленок
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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Burevestnik
а  який у Михавка гол красивий !!! 
удар в падінні, в дев'ятку з метра від штанги !!! 
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