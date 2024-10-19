Шовковский оценил разгром в матче УПЛ и рассказал о проблемах Ярмоленко
Киевляне остаются лидерами УПЛ
В рамках 10-го тура чемпионата состоялось киевское дерби между Оболонью и Динамо. Динамо уверенно выиграло со счетом 5:1 и вернулось на первую позицию в чемпионате.
Игру прокомментировал наставник Александр Шовковский.
«Непросто даются матчи после возвращения игроков из сборных. Логистика сложная, а игроки молодежной сборной только вернулись и даже полноценную тренировку провести не могли. Рад, что восстановился Бражко, но, к сожалению, есть проблемы с ахиллом у Ярмоленко, который будет вынужден продолжить лечение».
«Пихаленок только начал работу, есть проблемы у Шепелева. Нагрузка есть, и она большая, игроки не успевают восстановиться, и это проблема современного футбола».
«Снова автогол Михавко? Шутим, что без гола не уходит с поля. Поддерживаем его, такое случается», – сказал Шовковский.
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