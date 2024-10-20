Неожиданно разгромное поражение. Стародубцева покинула турнир в Гуанчжоу
Юлия не сумела найти свою игру и уступила Елене Приданкиной на старте квалификации
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 91) завершила выступления на хардовом турнире WTA 250 в Гуанчжоу (Китай).
В 1-м раунде квалификации украинка в двух сетах уступила «нейтралке» Елене Приданкиной (WTA 182) за 1 час и 15 минут.
WTA 250 Гуанчжоу. Хард. Квалификация
Юлия Стародубцева (Украина) [1] – Елена Приданкина – 3:6, 1:6
Это была первая встреча соперниц.
В решающем раунде отбора Приданкина сыграет против победительницы противостояния Гао Синьюй (Китай, WTA 168) – Александра Эала (Филиппины, WTA 148).
После четвертьфинала на тысячнике в Пекине (поражение от Коко Гофф с выигранным сетом) Юлия не сумела пройти в основную сетку на втором турнире подряд. Неделей ранее украинка уже в 1-м круге отбора вылетела от Ю Сяоди на соревнованиях в Нинбо.
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