Неожиданно разгромное поражение. Стародубцева покинула турнир в Гуанчжоу

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 91) завершила выступления на хардовом турнире WTA 250 в Гуанчжоу (Китай).

В 1-м раунде квалификации украинка в двух сетах уступила «нейтралке» Елене Приданкиной (WTA 182) за 1 час и 15 минут.

WTA 250 Гуанчжоу. Хард. Квалификация

Юлия Стародубцева (Украина) [1] – Елена Приданкина – 3:6, 1:6

Это была первая встреча соперниц.

В решающем раунде отбора Приданкина сыграет против победительницы противостояния Гао Синьюй (Китай, WTA 168) – Александра Эала (Филиппины, WTA 148).

После четвертьфинала на тысячнике в Пекине (поражение от Коко Гофф с выигранным сетом) Юлия не сумела пройти в основную сетку на втором турнире подряд. Неделей ранее украинка уже в 1-м круге отбора вылетела от Ю Сяоди на соревнованиях в Нинбо.