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  4. Неожиданно разгромное поражение. Стародубцева покинула турнир в Гуанчжоу
WTA
20 октября 2024, 07:35 |
626
1

Неожиданно разгромное поражение. Стародубцева покинула турнир в Гуанчжоу

Юлия не сумела найти свою игру и уступила Елене Приданкиной на старте квалификации

20 октября 2024, 07:35 |
626
1
Неожиданно разгромное поражение. Стародубцева покинула турнир в Гуанчжоу
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 91) завершила выступления на хардовом турнире WTA 250 в Гуанчжоу (Китай).

В 1-м раунде квалификации украинка в двух сетах уступила «нейтралке» Елене Приданкиной (WTA 182) за 1 час и 15 минут.

WTA 250 Гуанчжоу. Хард. Квалификация

Юлия Стародубцева (Украина) [1] – Елена Приданкина – 3:6, 1:6

Это была первая встреча соперниц.

В решающем раунде отбора Приданкина сыграет против победительницы противостояния Гао Синьюй (Китай, WTA 168) – Александра Эала (Филиппины, WTA 148).

После четвертьфинала на тысячнике в Пекине (поражение от Коко Гофф с выигранным сетом) Юлия не сумела пройти в основную сетку на втором турнире подряд. Неделей ранее украинка уже в 1-м круге отбора вылетела от Ю Сяоди на соревнованиях в Нинбо.

По теме:
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Юлия Стародубцева WTA Гуанчжоу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Sashamar
Після Пекіну взагалі треба було завершувати сезон. Навіщо перевантажувати організм виступами на тлі травми і пошкоджень. Хіба що заявилася заздалегідь, за відмову штрафують (чи так це?), а грошей обмаль. Але навіть в цьому випадку треба було шукати вихід, не пов'язаний з відбуванням номера на корті.
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