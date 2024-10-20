Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Барселона
20.10.2024 22:00 - : -
Севилья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
20 октября 2024, 05:23 |
37
0

Барселона – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 20 октября в 22:00 по Киеву

20 октября 2024, 05:23 |
37
0
Барселона – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

20 октября на «Эстади Олимпико» пройдет матч 10-го тура Примеры, в котором «Барселона» встретится с «Севильей». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Барселона

Команда в прошлом сезоне осталась вообще без трофеев. В итоге Хави (который вообще-то сначала сам зимой анонсировал уход) не помог ни статус местной иконы как футболиста, ни победы в 2023-м году в Суперкубке и Примере. Причем Лапорта резко поменял подход, и после максимально своего человека пригласил Флика, иностранца с опытом, но не работавшего в Испании. Ханси пришлось использовать, что есть - зарегистрировали только одного нового футболиста, Дани Ольмо, и то с трудом. Но немец справляется, и уже сейчас есть отрыв от преследователей. Но были и неудачи - уже сине-гранатовые проигрывали и в Лиге чемпионов, Монако, и в Примере - там получили 2:4 от Осасуны. Ну и лазарет традиционно полон - тяжелая травма Тер Штегена даже привела к тому, что в проект заманили Щенсны, что только закончил карьеру, став не нужным Ювентусу.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ!

Севилья

Клуб уже в позапрошлом сезоне вовсю лихорадило. Но тогда получилось провернуть фирменный фокус, с победой в Лиге Европы. В следующем розыгрыше Лиги чемпионов испанцы оказались последними в своей группе, и досрочно покинули международную арену уже в декабре. При этом они и в Примере не смогли прибавить, закончив розыгрыш в числе скромных середняков. В надежде на прогресс летом тут сделали ставку на Хавьера Гарсию Пимьенту, но при этом из-за финансовых проблем продолжали продавать игроков. Не удивительно, что новый тренер начинал с чередования поражений и ничьих, но уже в сентябре начали постоянно выигрывать, правда, пока что сугубо на своем поле.

Статистика личных встреч

За 8 последних очных матчей Белая Андалусия только однажды взяла ничью - остальные поединки, в том числе вот уже пять кряду, были выиграны кулес.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут очень солидной победы хозяев поля. Они и правда сильнее - ставим на подопечных Флика с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,85).

По теме:
Ливерпуль – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФЛИК: «Спасибо тренеру Испании за выходные Ямалю»
Вулверхэмптон – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Барселона Севилья Барселона - Севилья Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон Фьюри заявил о бое с тем, с кем ранее не вышел бы на ринг ни за что
Бокс | 19 октября 2024, 12:38 0
Тайсон Фьюри заявил о бое с тем, с кем ранее не вышел бы на ринг ни за что
Тайсон Фьюри заявил о бое с тем, с кем ранее не вышел бы на ринг ни за что

Британец – о поединке Джозефом Паркером

«Я тоже так думал». Легендарный Форман назвал боксера, который его копия
Бокс | 19 октября 2024, 09:49 0
«Я тоже так думал». Легендарный Форман назвал боксера, который его копия
«Я тоже так думал». Легендарный Форман назвал боксера, который его копия

Джордж отдал должное мексиканцу Саулю Альваресу

Битва за $6 миллионов. Синнер и Алькарас определили чемпиона в Эр-Рияде
Теннис | 20.10.2024, 00:15
Битва за $6 миллионов. Синнер и Алькарас определили чемпиона в Эр-Рияде
Битва за $6 миллионов. Синнер и Алькарас определили чемпиона в Эр-Рияде
Челси хочет подписать украинца на £65 млн. Мудрик – ключ для сделки
Футбол | 19.10.2024, 07:54
Челси хочет подписать украинца на £65 млн. Мудрик – ключ для сделки
Челси хочет подписать украинца на £65 млн. Мудрик – ключ для сделки
Нью-Йорк Ред Буллз – Коламбус Крю – 2:3. Как забил Чеберко. Видео голов
Футбол | 20.10.2024, 05:06
Нью-Йорк Ред Буллз – Коламбус Крю – 2:3. Как забил Чеберко. Видео голов
Нью-Йорк Ред Буллз – Коламбус Крю – 2:3. Как забил Чеберко. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Если снова проиграет...» Фроч оценил будущее Фьюри после реванша с Усиком
«Если снова проиграет...» Фроч оценил будущее Фьюри после реванша с Усиком
18.10.2024, 13:58
Бокс
Экс-арбитр ФИФА пояснил, почему не засчитан гол в ворота Шахтера на 90+3-й
Экс-арбитр ФИФА пояснил, почему не засчитан гол в ворота Шахтера на 90+3-й
18.10.2024, 23:59 4
Футбол
«Мы договорились в 2007». Фьюри назвал боксера, который «пугал» его
«Мы договорились в 2007». Фьюри назвал боксера, который «пугал» его
18.10.2024, 08:47 3
Бокс
ВИДЕО. Крики боли. Почему отменили гол Колоса в ворота Шахтера на 90+3-й?
ВИДЕО. Крики боли. Почему отменили гол Колоса в ворота Шахтера на 90+3-й?
18.10.2024, 22:05 20
Футбол
Скромная победа перед визитом в Лондон. Шахтер обыграл Колос
Скромная победа перед визитом в Лондон. Шахтер обыграл Колос
18.10.2024, 19:52 117
Футбол
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мбаппе вернулся совсем другим игроком»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мбаппе вернулся совсем другим игроком»
18.10.2024, 16:21 2
Футбол
Динамо и Шахтер выиграли и лидируют. Таблица чемпионата U-19 перед дерби
Динамо и Шахтер выиграли и лидируют. Таблица чемпионата U-19 перед дерби
18.10.2024, 17:15
Футбол
Перчатки, которые оставили вмятину на лице боксера, проверят в Британии
Перчатки, которые оставили вмятину на лице боксера, проверят в Британии
18.10.2024, 12:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем