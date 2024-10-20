20 октября на «Эстади Олимпико» пройдет матч 10-го тура Примеры, в котором «Барселона» встретится с «Севильей». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Барселона

Команда в прошлом сезоне осталась вообще без трофеев. В итоге Хави (который вообще-то сначала сам зимой анонсировал уход) не помог ни статус местной иконы как футболиста, ни победы в 2023-м году в Суперкубке и Примере. Причем Лапорта резко поменял подход, и после максимально своего человека пригласил Флика, иностранца с опытом, но не работавшего в Испании. Ханси пришлось использовать, что есть - зарегистрировали только одного нового футболиста, Дани Ольмо, и то с трудом. Но немец справляется, и уже сейчас есть отрыв от преследователей. Но были и неудачи - уже сине-гранатовые проигрывали и в Лиге чемпионов, Монако, и в Примере - там получили 2:4 от Осасуны. Ну и лазарет традиционно полон - тяжелая травма Тер Штегена даже привела к тому, что в проект заманили Щенсны, что только закончил карьеру, став не нужным Ювентусу.

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Севилья

Клуб уже в позапрошлом сезоне вовсю лихорадило. Но тогда получилось провернуть фирменный фокус, с победой в Лиге Европы. В следующем розыгрыше Лиги чемпионов испанцы оказались последними в своей группе, и досрочно покинули международную арену уже в декабре. При этом они и в Примере не смогли прибавить, закончив розыгрыш в числе скромных середняков. В надежде на прогресс летом тут сделали ставку на Хавьера Гарсию Пимьенту, но при этом из-за финансовых проблем продолжали продавать игроков. Не удивительно, что новый тренер начинал с чередования поражений и ничьих, но уже в сентябре начали постоянно выигрывать, правда, пока что сугубо на своем поле.

Статистика личных встреч

За 8 последних очных матчей Белая Андалусия только однажды взяла ничью - остальные поединки, в том числе вот уже пять кряду, были выиграны кулес.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут очень солидной победы хозяев поля. Они и правда сильнее - ставим на подопечных Флика с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,85).