Потрясающий Роберт. Барселона разгромила Севилью в топ-матче Ла Лиги
Дубли оформили форвард Роберт Левандовски и хавбек Пабло Торре
20 октября состоялись матчи 10-го тура чемпионата Испании.
Барселона разгромила Севилью в центральном матче игрового дня Ла Лиги (5:1).
Дубли у победителей оформили знаменитый форвард Роберт Левандовски и молодой хавбек Пабло Торре, также отличился Педри.
Лидеры Ла Лиги: Барселона (27), Реал (24), Атлетико (20), Вильярреал (18), Атлетик и Мальорка (по 17).
Ла Лига. 10-й тур, 20 октября
Барселона – Севилья – 5:1
Голы: Левандовски, 24, 39, Педри, 28, Пабло Торре, 82, 88 – Идумбо, 87
Видео голов и обзор матча
🔥🔥🔥🔥🔥— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 20, 2024
FULL TIME!!!!!
🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/xl23T3hGKm
FT.#BarçaSevillaFC pic.twitter.com/dWW1AzCKR4— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) October 20, 2024
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