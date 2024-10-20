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Чемпионат Испании
Барселона
20.10.2024 22:00 – FT 5 : 1
Севилья
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Испания
20 октября 2024, 23:59 | Обновлено 21 октября 2024, 00:57
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Потрясающий Роберт. Барселона разгромила Севилью в топ-матче Ла Лиги

Дубли оформили форвард Роберт Левандовски и хавбек Пабло Торре

20 октября 2024, 23:59 | Обновлено 21 октября 2024, 00:57
315
0
Потрясающий Роберт. Барселона разгромила Севилью в топ-матче Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

20 октября состоялись матчи 10-го тура чемпионата Испании.

Барселона разгромила Севилью в центральном матче игрового дня Ла Лиги (5:1).

Дубли у победителей оформили знаменитый форвард Роберт Левандовски и молодой хавбек Пабло Торре, также отличился Педри.

Лидеры Ла Лиги: Барселона (27), Реал (24), Атлетико (20), Вильярреал (18), Атлетик и Мальорка (по 17).

Ла Лига. 10-й тур, 20 октября

Барселона – Севилья – 5:1

Голы: Левандовски, 24, 39, Педри, 28, Пабло Торре, 82, 88 – Идумбо, 87

Видео голов и обзор матча

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Барселона – Севилья – 5:1. Дубли Левандовски и Пабло Торре. Видео голов
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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