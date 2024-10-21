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Чемпионат Испании
Барселона
20.10.2024 22:00 – FT 5 : 1
Севилья
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Испания
21 октября 2024, 00:49 | Обновлено 21 октября 2024, 01:12
90
3

Барселона – Севилья – 5:1. Дубли Левандовски и Пабло Торре. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 10-го тура чемпионата Испании

21 октября 2024, 00:49 | Обновлено 21 октября 2024, 01:12
90
3
Барселона – Севилья – 5:1. Дубли Левандовски и Пабло Торре. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски и Пабло Торре

20 октября состоялись матчи 10-го тура чемпионата Испании.

Барселона разгромила Севилью в центральном матче игрового дня Ла Лиги (5:1).

Дубли у победителей оформили знаменитый форвард Роберт Левандовски и молодой хавбек Пабло Торре, также отличился Педри.

Лидеры Ла Лиги: Барселона (27), Реал (24), Атлетико (20), Вильярреал (18), Атлетик и Мальорка (по 17).

Ла Лига. 10-й тур, 20 октября

Барселона – Севилья – 5:1

Голы: Левандовски, 24, 39, Педри, 28, Пабло Торре, 82, 88 – Идумбо, 87

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Левандовски, 24 мин

ГОЛ! 2:0. Педри, 28 мин

ГОЛ! 3:0. Левандовски, 39 мин

ГОЛ! 4:0. Пабло Торре, 82 мин

ГОЛ! 4:1. Идумбо, 87 мин

ГОЛ! 5:1. Пабло Торре, 89 мин

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Торре (Барселона).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Stanis Idumbo Muzambo (Севилья).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Торре (Барселона).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Педри (Барселона).
24’
ГОЛ ! С пенальти забил Роберт Левандовски (Барселона).
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Барселона Севилья Роберт Левандовски чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Педри Барселона - Севилья Пабло Торре
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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T-800
ладно, пусть и АПЛ что-то там берет, дебютные титулы для ТТХ, Арсенала, Вест Хэма, касла ... Ипсвича, Сандерленда
а Италия пусть им всем завидует.
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0
T-800
а что если впервые в большом футболе будут доминировать 3 клуба лет 20-25 как Федерер, Надаль и Джокович в своём виде ...
Реал как Роджер казалось бы намного впереди, потом по 3-4 ушастых возьмут Бавария и барса в ближайшие годы, вот и будет на троих 20-25 титулов за посл. 30-35 лет, по 7-8 титулов у каждого клуба...
КОСМОС!!!
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0
T-800
спасибо за проваленное трансферное окно, барса
один Флик чего стоил ...
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0
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