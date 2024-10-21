Барселона – Севилья – 5:1. Дубли Левандовски и Пабло Торре. Видео голов
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20 октября состоялись матчи 10-го тура чемпионата Испании.
Барселона разгромила Севилью в центральном матче игрового дня Ла Лиги (5:1).
Дубли у победителей оформили знаменитый форвард Роберт Левандовски и молодой хавбек Пабло Торре, также отличился Педри.
Лидеры Ла Лиги: Барселона (27), Реал (24), Атлетико (20), Вильярреал (18), Атлетик и Мальорка (по 17).
Ла Лига. 10-й тур, 20 октября
Барселона – Севилья – 5:1
Голы: Левандовски, 24, 39, Педри, 28, Пабло Торре, 82, 88 – Идумбо, 87
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Левандовски, 24 мин
ГОЛ! 2:0. Педри, 28 мин
ГОЛ! 3:0. Левандовски, 39 мин
ГОЛ! 4:0. Пабло Торре, 82 мин
ГОЛ! 4:1. Идумбо, 87 мин
ГОЛ! 5:1. Пабло Торре, 89 мин
События матча
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